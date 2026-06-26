يرى ارتفاع الذكاء الاصطناعي أن الألياف تصبح جهازًا عصبيًا لاقتصاد التفكير

لم يعد من الممكن النظر إلى الاعتماد المشترك المتزايد والنمو المتزامن للذكاء الاصطناعي (AI) وشبكات الألياف الضوئية على أنهما دورات استثمارية منفصلة، ​​ومع انتقال الذكاء الاصطناعي إلى ما هو أبعد من التدريب المركزي إلى حالات الاستخدام الموزعة في الوقت الفعلي، ستصبح الألياف الجهاز العصبي الذي يسمح للذكاء والبيانات بالتحرك والتنسيق والترجمة إلى عمل، كما تقول جمعية الألياف ذات النطاق العريض (FBA) في الولايات المتحدة.

ال بناء الجهاز العصبي لاقتصاد التفكير درست الورقة كيف أن التقارب بين النطاق العريض للألياف والذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل البنية التحتية الاقتصادية. ويقدم دليلاً واسعًا لكيفية تشكيل الألياف للنمو الاقتصادي المستقبلي، بما في ذلك السلامة العامة والرعاية الصحية والتصنيع وتحديث الشبكة والأمن القومي والقدرة التنافسية الريفية.

تشير الورقة إلى أن الولايات المتحدة تعيش حاليًا دورتين فائقتين متزامنتين للبنية التحتية – نشر النطاق العريض للألياف على مستوى البلاد والبناء السريع للبنية التحتية الحاسوبية للذكاء الاصطناعي – وأن هذه الدورات تتقارب في نظام بيئي واحد له آثار عميقة على مشغلي الشبكات، ومستثمري البنية التحتية، ومطوري مراكز البيانات، والمجتمعات، وصانعي السياسات.

ومع ذلك، فإن الأطروحة المركزية واضحة ومباشرة: فالألياف لم تعد مجرد تكنولوجيا وصول. لقد أصبح الجهاز العصبي لاقتصاد التفكير – الطبقة الضامة التي يتم من خلالها توليد الذكاء وتوزيعه والتصرف بناءً عليه على نطاق واسع.

في الواقع، حددت الدراسة الفجوة في البنية التحتية للألياف التي تخلقها هذه الدورات المتقاربة. تشير تقديرات أبحاث FBA/RVA إلى أن الولايات المتحدة قد تحتاج إلى مضاعفة أميال مسارات الألياف تقريبًا من 95000 إلى 187000، وزيادة إجمالي أميال الألياف من 159 مليونًا إلى 373 مليونًا، بحلول عام 2029 لدعم الذكاء الاصطناعي ونمو مراكز البيانات. أضاف FBA أن كل مركز بيانات جديد واسع النطاق يتطلب في المتوسط ​​135 ميلاً جديدًا من الاتصال.

وتستشهد الدراسة بأبحاث وكالة الطاقة الدولية (IEA) التي تتوقع أن يتضاعف إجمالي استهلاك الكهرباء في مراكز البيانات بحلول عام 2030، في حين أن استخدام الطاقة من مراكز البيانات التي تركز على الذكاء الاصطناعي سيتضاعف ثلاث مرات. وبالإضافة إلى ذلك، تشير تقديرات وزارة الطاقة الأميركية ومختبر لورانس بيركلي الوطني إلى أن نمو أحمال مراكز البيانات في الولايات المتحدة قد تضاعف بالفعل ثلاث مرات على مدى العقد الماضي، ومن المتوقع أن يتضاعف أو يتضاعف ثلاث مرات مرة أخرى بحلول عام 2028.

وفقًا لبيانات جمعية الألياف ذات النطاق العريض وبيانات أبحاث السوق من RVA، فإن دورة نشر الألياف الفائقة تاريخية بالفعل من حيث الحجم، حيث حقق مزودو الألياف في الولايات المتحدة رقمًا قياسيًا بلغ 11.8 مليون منزل في عام 2025، ليصل إجمالي تمريرات الألياف في الولايات المتحدة إلى 98.4 مليون بما في ذلك التمريرات المتعددة و84.6 مليون منزل فريد. ويمثل هذا نموًا سنويًا بنسبة 11٪.

قال FBA إن خمسي النطاق العريض للألياف الذي تم نشره في عام 2025 جاء من مشغلين غير من المستوى الأول، مما يعكس، كما قال FBA، نظامًا بيئيًا موسعًا للنشر يشمل الآن التعاونيات الكهربائية والبلديات والمنصات المدعومة بالأسهم الخاصة وشركات البناء التنافسية.

وفي الوقت نفسه، فإن الدورة الفائقة للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي غير مسبوقة أيضًا. وأظهر التقرير أن أمازون أعلنت عن نفقات رأسمالية بقيمة 131.8 مليار دولار في عام 2025، معظمها للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومراكز بيانات AWS ومعدات الشبكات ورقائق الذكاء الاصطناعي المخصصة. أعلنت شركة Alphabet عن خطط لجمع 80 مليار دولار من الأسهم الجديدة خصيصًا لتمويل توسيع البنية التحتية لحوسبة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب النفقات الرأسمالية المتوقعة لعام 2026 والتي تتراوح بين 180 و190 مليار دولار.

أعلنت Meta عن نفقات رأسمالية بقيمة 72.22 مليار دولار في عام 2025. ويصف تقرير Microsoft السنوي لعام 2025 أكثر من 400 مركز بيانات في 70 منطقة مع إضافة أكثر من 2 جيجاوات من السعة الجديدة في السنة المالية 2025.

أعلنت مبادرة Stargate التابعة لـ OpenAI عن استثمار مزمع بقيمة 500 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة لمدة أربع سنوات، بدءًا من نشر 100 مليار دولار على الفور؛ وأضافت الشراكة في يوليو 2025 مع شركة أوراكل 4.5 جيجاوات من سعة مراكز البيانات الإضافية؛ والتوسع في سبتمبر 2025 من قبل SoftBank وOpenAI وOracle أدى إلى رفع القدرة المخططة لـ Stargate إلى ما يقرب من 7 جيجاوات وإجمالي الاستثمار المخطط له إلى أكثر من 400 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات.