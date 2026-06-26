تقوم SES وTototheo عالميًا بتوسيع الخدمات البحرية متعددة المدارات

ومع تحول الاتصال بشكل متزايد إلى بنية تحتية بالغة الأهمية للعمليات الحديثة في هذا القطاع، أعلنت شركة Tototheo Global عن تعاون موسع مع مشغل الأقمار الصناعية SES لنشر خدمة FlexMaritime الخاصة بالأخيرة عبر الأسواق العالمية.

نتطلع إلى دعم العملاء البحريين والمؤسسات والحكومية في جميع أنحاء العالم. Tototheo Global هي شركة تقدم حلول الاتصال والتكنولوجيا. ومن خلال دمج الاتصالات عبر الأقمار الصناعية والتقنيات الرقمية والبنية التحتية الذكية، تتطلع الشركة إلى تقديم عمليات موثوقة وآمنة وجاهزة للمستقبل، قائلة إنها تساعد المؤسسات على “التنقل في عالم متصل بشكل متزايد”.

ووفقا للرئيس التنفيذي لشركة SES، عادل الصالح، فإن الفضاء هو العمود الفقري غير المرئي لاقتصاد البيانات العالمي والأمن القومي. FlexMaritime هو نظام اتصال عالمي مدعوم بشبكة الأقمار الصناعية عالية الإنتاجية SES والبنية التحتية الأرضية المتكاملة. وهي تتطلع إلى دعم مالكي ومشغلي الشحن التجاري من خلال تمكين أنظمة التشغيل وتبسيط إدارة الخدمة وتعزيز رفاهية الطاقم من خلال اتصال “سلس” وعالي الأداء.

وبموجب الاتفاقية متعددة السنوات، قالت SES إن شركة FlexMaritime ستزود Tototheo Global باتصال أرضي وساتلي متعدد المدارات “عالي الأداء”. إلى جانب خبرة Tototheo Global في الصناعة وقدرات الخدمة العالمية، سيوفر الحل المشترك للمستخدم البحري العالمي في جميع أنحاء العالم الاستفادة من الاتصال المتسق والموثوق الذي يدعم عمليات السفن الحيوية مع تسريع اعتماد الخدمات المعتمدة على البيانات والممكّنة رقميًا على متن السفن.

قالت Tototheo Global أن هذا الاتصال الجديد سيفتح حالات الاستخدام الحرجة للمستخدمين الذين يحتاجون إلى الاعتماد على نطاق ترددي ثابت ويمكن التنبؤ به. ويشمل ذلك مراقبة السفينة في الوقت الفعلي، وتحسين المسار، ودعم الصيانة عن بعد، وتعزيز رفاهية الطاقم.

ومن خلال تنظيم الخدمات العالمية والخبرة الفنية، قالت Tototheo Global إنها ستوفر تصميم الحلول ونشرها وتكاملها وإدارة الشبكات والدعم الفني وخدمات التحسين المستمرة.

وأضاف أن هذا سيساعد المستخدمين على تحقيق أقصى قدر من الأداء والقيمة التشغيلية من البنية التحتية للاتصال الخاصة بهم، مضيفًا أن هذه القدرات يمكن أن تمكن مالكي السفن ومشغليها من تحقيق قدر أكبر من الكفاءة والاستدامة والسلامة عبر أساطيلهم.

وقال سايمون ماهر، نائب الرئيس الأول للشؤون البحرية في SES: “تؤكد هذه الاتفاقية مع Tototheo Global كيف تمكن SES الشركاء العالميين من الاتصال البحري القابل للتطوير والجاهز للمستقبل. توفر FlexMaritime أساسًا تشغيليًا قويًا اليوم بينما تقدم مسارًا سلسًا لدمج الشبكات متعددة المدارات والتقنيات الناشئة ضمن منصة موحدة”.

وأضافت ديسبينا بانايوتو ثيودوسيو، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة Tototheo Global: “أصبح الاتصال على نحو متزايد بنية تحتية بالغة الأهمية للعمليات البحرية الحديثة. ومن خلال تعاوننا الموسع مع SES، نعمل على تعزيز قدرتنا على تزويد العملاء بحلول اتصال مرنة وعالية الأداء تدعم الاستمرارية التشغيلية، وتمكين التحول الرقمي، وتساعد على إطلاق قيمة أكبر عبر أساطيلهم.”

تمثل هذه الخطوة أحدث غزو لشركة SES في المجال البحري في عام 2026. وكشفت في مارس أنها ستنشر meoSphere، وهي شبكة أقمار صناعية من الجيل التالي في مدار أرضي متوسط ​​(MEO) مصممة لتعزيز قدرة الشركة على الاتصال عبر طرق المحيطات بشكل كبير.

تم وصف MeoSphere، المستهدف للتشغيل بحلول عام 2030، من قبل SES بأنه يمثل شبكة ساتلية مرنة ومتعددة المهام مصممة للتكيف والتوسع والتطور مع احتياجات العملاء الحكوميين والتجاريين في مجال الطيران والبحرية.

لقد تم تصميمه لتوفير إنتاجية مكافئة للألياف لدعم اتصال الركاب واتصالات الطاقم وأنظمة التشغيل في وقت واحد عبر طرق المحيط حيث لا تكون فجوات التغطية خيارًا. ويقال إنها تقدم طبقة اتصال عالية الأداء تعتمد على شبكة 5G-NTN مناسبة للعملاء الذين يبحثون عن تنوع المسار والوصول إلى الشبكة الموسعة.