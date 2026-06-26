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اليرموك تجاوز الهلال الجوية وتعادل سلبي ليحسم ديربي المكلا وتضامن حضرموت

AbdHassan26.06.2026
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اليرموك تجاوز الهلال الجوية وتعادل سلبي ليحسم ديربي المكلا وتضامن حضرموت

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

حقق يرموك فوزًا مستحقًا على مضيفه هلال أيرون بثلاث أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين، الجمعة، في ملعب العلفي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

ونفترض أن اليرموك أفضليته منذ البداية، ولم يبدأ حمادة الزبيري التسجيل في الدقيقة التاسعة، قبل أن ينتج عبدالوهاب حكمي النتيجة نهائية ثانية في الدقيقة 26، لينتهي الشوط الأول بتقدم بهدفين نظيفين.

في الدقائق الأخيرة، تتأثر حسن الهاجري الهدف الثالث في الدقيقة 87، ليؤكد تفوق اليرموك ويرفع رصيده إلى سبع نقاط، فيما واصل الهلال له الخسارة بتلقيه الخسارة الرابعة مقابل تعادل واحد، ليبقى في المركز قبل الأخير ونقطة واحدة.

المباراة الثانية، التي أقيمت على ملعب الفقيد بارادم في مدينة المكلا، لمواجهة تضامن حضرموت والمكلا بالتعادل السلبي، نتيجة لذلك حافظ بها المكلا على صدارة الترتيب مؤقتاً ولا يرفع رصيده إلى 13 نقطة، فيما وصل رصيد التضامن إلى 10 نقاط في المركز الرابع، بانتظار استكمال الدورة الخامسة.

قد تكون صورة ‏كرة قدم انجليزية وكرة قدم‏ و‏نص‏

قد تكون صورة كرة قدم وكرة قدم

قد تكون صورة ‏كرة قدم انجليزية وكرة قدم‏ و‏نص‏

قد تكون صورة ‏كرة قدم انجليزية وكرة قدم‏ و‏نص‏

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AbdHassan26.06.2026
20
صورة AbdHassan

AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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