يمن مونيتور/ مأرب/ عبدالله العطار

مدير إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة مارب، العقيدة عبدالرزاق الروافي، أن يواجه آفة الفيروس لم تعد مسؤولة عن الأجهزة الحصرية فقط، بل يطالب شراكة مجتمعية شاملة تشمل السلطات المحلية، ديمقراطية أمنية وقضائية، المؤسسة الثقافية العامة شرعية؛ اذا لما تمثله هذه الظاهرة من الظهور لا يمكن.

وقال الروافي في كثير من الأحيان لـ “يمن مونيتور”: “لا بد من تكثيف الندوات والفعاليات التوعوية الهادفة إلى إشعار مختلف أنواع الخطر والمسؤوليات الملقاة على عاتقها”، واختفى إلى أن ظاهرة الاختراع بدأت تتوسع وتطفو على السطح بصورة مقلقة، مما يستدعي استمرار حملات التوعية بالتعاون بما في ذلك المجموعة المتنوعة. كما تطلعه إلى الدعم الرسمي والمجتمعي بسبب تعاطي المخدرات وهذه الآفة الخطيرة.

ومن جانبه، دعا الأكاديميين والباحثين الدكتور ناجي ثوابته إلى الانخراط بشكل شامل في مكافحة الفساد، وتقوم على أسس علمية ومؤسسية، وإطاراً لتنبثق منه العوامل والخطط الفاعلة لإظهار على كافة المستويات الأمنية، والاجتماعية، وحتى تتمكن من ذلك.

وأضاف ثوابه في كثير من لـ “يمن مونيتور” أن اليمن تواجه تحدياً لمواكبة القدرات المحلية حيث لارتباط المشكلة بأبعاد متعددة لمسة، الأمر الذي يتطلب التوحيد الرسمي والأكاديمي للمجتمعية، وإعداد رؤية محددة لتحديد الاحتياجات، والإمكانات، والأهداف، ومؤشرات الأداء.

المجموعة إلى أن هناك بيبي نايت واستراتيجية مؤسسية سيعزز فرص الحصول على الدعم الدولي والخبرات الفنية، بالتأكيد أن تحميل السلطات المحلية فقط أعباء مواجهة هذه الظاهرة تحدياً ويدعو شراكة صغيرة عمومية واسعة وتمنع التدخين من تدبرها.