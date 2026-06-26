نشوة النصر الموهوم التي حققتها إيران على أمريكا بتوقيعها وقف حر النار، بعد أن خسرت كل رجالات الصف الأول في النظام الملالي، بدلاتها تخرج الناس ومنتصرة، وهذا ما يمنعني تماما بمشاكل الأطفال عندما يجب عليه ابن الجيران يقول له الأطفال: ضربك فلان، فيقول: “بس أنا ضربت لما ركلني وأوجعته ما أظهر الضرب وسدينا”، وكذلك باستثناء إيران ارتكبت مع أمريكا، ولولا مضيق هرمز تكن إيران لتنعم بالاتفاقيات والمفاوضات، وحسين غائب يعدها ولم يعنيه أمرها في شيء، فبعث لها الله مضيق هرمز ليؤدي وظيفة حسين بالشفاعة لإيران أمام أمريكا، لتخرج من الحرب بماء الوجه مقصوصة الأجنحة، منتوفة الريش، بعد أن خسرت لها في سوريا، وتمارس جناحها في لبنان لإسرائيل، بعد أن أصبحت الضاحية الجنوبية لبيروت صفف.

في اليمن، نشوة النصر لتتمكن مختلف، محفوفة بنشوة القات الذي خزن منه سيد الكهف، فذهب بعيدا ليحشر أنفه في النصر جزئيا من النصر، فظهر أعلن الجاهزية القتالية لمواجهة ما أسماه بالعدوان الأمريكي السعودي، لماذا واجه العدوان العدواني الأمريكي على إيران؟ هذا السؤال يدعو للتأمل فيه كثيرًا، ويهدف إلى تشكيل الجماعة بحق الشعب اليمني، فيبدأ المواجهة بمجزرة استهدفت مواطنين متجمعين على مائدة تسوق الرمضاني في مديرية حيران التابعة لمحافظة حجة، وأرسل دفعة جديدة من القناصة إلى مدينة تعز المرأة الإسلامية، والذين يقومون بدورهم بقتل امرأة في أواخر الأواخر من رمضان، وامرأة أخرى وهي أم لخمسة أطفال ليلة عيد الفطر المبارك، تختلف عن أقل من 3000، وتهمس على مواقع الجيش في مختلف جبهات المدينة، أبرزها هجمة وقت الفطور الرمضانية على مواقع الجيش في الجبهة الغربية، وهجمة في التشريفات، وآخر هجمة في جبل حبشي خلال الأسبوع المنصرم، وأيضا ما حدث مع الشيخ فدغم وميرا صدام حسين الذي كان أبوها المتميز خصوم إيران.

وبالعودة للجاهزية القتالية الاشتراكية، فهي فقاعات أسست فضية الحوثيين بما في ذلك مكتسباته بحق ميرا الصدام حسين والشيخ فدغم، تجعلني أرى الطبول وهي تُدق للرقص في طهران، وأرى معها برعًا حوثيًا في صنعاء يحاول إبراز الجماعة كطرف قوي في الحرب، وهم الذين باعتهم إيران مقابل ائتمان أحدهم، وأقنعتهم كرد للخليج باماتها بسبب الخليجية، ورأىهم جميعًا، فدعوهم يفرحون ويون رقصة النصر.

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