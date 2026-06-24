يمن مونيتور/ القدس المحتلة/ الوكالات:

الجهد الدفاعي للمقاومة، إسرائيل كاتس، من أن إسرائيل ستستهدف وتقتل زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي في ​​حال سنحت فرصة عملياتية، بالتأكيد عزماً إسرائيل على مواجهة اليمين النابعة من اليمن على الرغم من جهود خفض التصعيد، ضغط الجهد.

ولأنه كلمته في مؤتمر الحكم المحلي “موني إكسبو 2026” (MUNI EXPO 2026)، قال كاتس إن إسرائيل لن يتحكم في بعض ضد زعيم الحوثيين، الذي ذكر أنه يراضي تحت الأرض. وأضاف كاتس: “زعيم الحوثيين يسعد في الأنفاق، وإذا وقع في الهدف، فسيموت”.

وحذر وزير الدفاع من أناش الذي عدده العديد من الجماعات الحوثية من إيران العديدة إلى ما هو أبعد من قدراتها الحالية في مجال الصواريخ والطائرات الطويلة، منبهاً إلى أن الجماعة قد أكبر تحديات أمنية أكثر أهمية في المستقبل.

وقال الوزير فيكتوره أن مكافحة الجناحين في اليمن لم تنته بعد: “حساب منظمة إسرائيلية مع الحوثيين الذين فتحوا – سيدفعون ثمن”.

وأوضح كاتس متعددة أن إسرائيل وسعت نطاق تخطيطها للقضاء على الجليديات ليشمل الجبهات، بما في ذلك في اليمن، ووضعت أهداف أهداف محددة للرد على التقدم في جميع أنحاء المنطقة.

وقد تضمنت هذه التصريحات في العملية الدبلوماسية الأمريكية بين إيران وإيران، مذكرة تفاهم.

ورغم ذلك، إلا أنها ستواصل التعامل مع الضوء الصادر عن الإعلان المشارك من إيران بشكل مستقل، إلا أنها تسمح للمفاوضات بتقييد حرية خصوصيتها.

وكان الحوثيون قد أطلقوا جرموا تفجيرات وطائرات المشاهير واكتسبوا من المهاجمين واستهدفوا الشحن التجاري في البحر الأحمر، مما أدى إلى أحد أهم طرق التجارة البحرية في العالم. ويحكم عليهم المسؤولون عن الجماعة كجماعة قدراتها العسكرية على الرغم من التمسك بالجهود الدولية لاحتواء الصراع.

وشنت إسرائيلي متعدد في وقت سابق عداد ضد هيكلية العبودية باللوثيين في اليمن، وكثفت مواهبها لمواجهات المحامين الجبهات تشمل إيران وفاء فاءها ويين.

وتعكس كاتس استراتيجية اسرائيل الأوسع نحو ما تصفيه بـ “محور” وهو شبكة من الناشطين المتحدين مع إيران والتي تنشط في اليمن ولبنان والعراق.

ولهذا السبب أعلن مسؤوليته عن مسؤوليات العمل العسكري المنفرد ضد ما يُزعم أنه تراه لا يخدع بشكل فعال، حتى مع ذلك الذي قادها إلى طهران.