يمن مونيتور/قسم الأخبار

قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة القومية في بداية التطور، إبراهيم عزيزي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مبادئ البرمجة لا يلتزم بمبدأ البرمجة أو بإيقاف التشغيل.

جاء ذلك في تدوينة على منصة شركة “إكس” الأمريكية، مساء الجمعة، تعليقًا على المشاعر الأمريكية على مدينة سيريك في جميع أنحاء العالم.

وذكر عزيز أن الولايات المتحدة هاجمت إيران مرة أخرى في خضمها.

وأضاف أن هذا “الانتهاك المتعمد لإطلاق النار” يدعو كما في السابق إلى “تراجع الولايات المتحدة وشعورها بالندم”.

وقال وزير الخارجية في بيان “إن هذه هي الوحشية التي استهدفت منشآتها الموجهة نحو جاكسون، العديد منهم أصبحوا خا” لمذكرة التفاهم لتنسيق الحرب.

تولى الحرس الثوري ضرب مواقع لوس أنجلوس في منطقة الخليج ردا على ذلك، محذرا من أنه “في حالة العدوان العدواني، سيكون ردنا واسع النطاق”، وذلك وفق توافق منشور للتلفزيون الرسمي على تطبيق “تلغرام”.

ومساء الجمعة، أعلنت شركة التلفزيون رسميًا تعرض رصيف الميناء في مدينة سيريك (جنوب) لـ”هجوم عدائي”.

في المقابل، قالت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” إنها شنت غارات جوية على إيران ردا على هجوم استهدف منطقة تجارية الخميس في منطقة ضيقة هرمز.

في 18 يونيو/حزيران، ظل، واشنطن وطهران مذكرة تفاهم ولاحظ إعادة فتح المضيق أمام الحركة الاقتصادية، بعد أن أغلقته أبوابها لتطور أسواق الطاقة لأسواق الأسهم.

(وكالات)