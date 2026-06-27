منوعات

مسؤول ارميني: إنشاء المشروع لعدم الحاجة إليه كمرجع أو وقف إطلاق النار

AbdHassan27.06.2026
11
مسؤول ارميني: إنشاء المشروع لعدم الحاجة إليه كمرجع أو وقف إطلاق النار

يمن مونيتور/قسم الأخبار

قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة القومية في بداية التطور، إبراهيم عزيزي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مبادئ البرمجة لا يلتزم بمبدأ البرمجة أو بإيقاف التشغيل.

جاء ذلك في تدوينة على منصة شركة “إكس” الأمريكية، مساء الجمعة، تعليقًا على المشاعر الأمريكية على مدينة سيريك في جميع أنحاء العالم.

وذكر عزيز أن الولايات المتحدة هاجمت إيران مرة أخرى في خضمها.

وأضاف أن هذا “الانتهاك المتعمد لإطلاق النار” يدعو كما في السابق إلى “تراجع الولايات المتحدة وشعورها بالندم”.

وقال وزير الخارجية في بيان “إن هذه هي الوحشية التي استهدفت منشآتها الموجهة نحو جاكسون، العديد منهم أصبحوا خا” لمذكرة التفاهم لتنسيق الحرب.

تولى الحرس الثوري ضرب مواقع لوس أنجلوس في منطقة الخليج ردا على ذلك، محذرا من أنه “في حالة العدوان العدواني، سيكون ردنا واسع النطاق”، وذلك وفق توافق منشور للتلفزيون الرسمي على تطبيق “تلغرام”.

ومساء الجمعة، أعلنت شركة التلفزيون رسميًا تعرض رصيف الميناء في مدينة سيريك (جنوب) لـ”هجوم عدائي”.

في المقابل، قالت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” إنها شنت غارات جوية على إيران ردا على هجوم استهدف منطقة تجارية الخميس في منطقة ضيقة هرمز.

في 18 يونيو/حزيران، ظل، واشنطن وطهران مذكرة تفاهم ولاحظ إعادة فتح المضيق أمام الحركة الاقتصادية، بعد أن أغلقته أبوابها لتطور أسواق الطاقة لأسواق الأسهم.

(وكالات)

Source link

AbdHassan27.06.2026
11
صورة AbdHassan

AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

مقالات ذات صلة

يكشف شون ميرفي كيف ساعده جون هيجنز في تحقيق حلم السنوكر | أخرى | رياضة

يكشف شون ميرفي كيف ساعده جون هيجنز في تحقيق حلم السنوكر | أخرى | رياضة

04.05.2026
كوريا الجنوبية: منطقة على مضيق هرمز ربما تنفذ بصاروخ إيراني

كوريا الجنوبية: منطقة على مضيق هرمز ربما تنفذ بصاروخ إيراني

27.05.2026
ندوة توعوية لتعزيز الحضور والحضور العلمي في الوساطة المجتمعية

ندوة توعوية لتعزيز الحضور والحضور العلمي في الوساطة المجتمعية

02.05.2026
إعلام الجزيرة الأمريكية: البنتاغون يتغير خيار إنزال جوي في الخارج

إعلام الجزيرة الأمريكية: البنتاغون يتغير خيار إنزال جوي في الخارج

24.03.2026

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى