يمن مونيتور/قسم الأخبار

اطلع عضو مجلس الرقابة الطبية ومحافظ حضر، سالم أحمد الخنبشي، السبت، على سير التحضيرات الخاصة بالمؤتمر الطبي الدولي الخامس الذي ينظمه كلية الطب والعلوم الصحية في حضرموت في مدينة المكلا شرقي اليمن.

وبحسب الموقع الرسمي لفيس بوك، سيُعقد المؤتمر خلال الفترة من 9 إلى 10 ديسمبر/كانون الأول 2026، تحت شعار: “السرطان.. الواقع الصحي.. التحديات والافاق العلمي”.

جاء ذلك من خلال لقاء الخنبشي في مكتبه بعميد كلية الطب والعلوم الصحية في حضرموت، البروفسور صالح عوض بحول، الذي استعرض المتفوقين في الاختبارات النهائية لإنجاح المؤتمر.

وقال بحول إنكون سيشهد مشاركة خبراء واستشاريين وأكاديميين من داخل اليمن وخارجه، للعمل على أحدث التقنيات العلمية والطبية المتعلقة بمرض السرطان السرطان، وتسليط الضوء على الواقع الصحي والتحديات والفرص المستقبلية والقطاع العام للضوء العلمي.

كما اطّلع الخنبشي على مستجدات ملف الاعتماد الأكاديمي الوطني بكالوريوس الطب العام والجراحة، وما تم إنجازه في إعداد الدراسة الذاتية جاهزاً تقديمها إلى مجلس الاعتماد الأكاديمي بالإضافة إلى الجودة والتعليم العالي.

“إنها محافظة حضرموت أهمية دعم الفعاليات العلمية والأكاديمية التي تهدف إلى تطوير القطاع العام والارتقاء إلى التعليم الطبي بشكل علمي، مشيداً بجهود كلية الطب والعلوم الصحية في تنظيم المؤتمرات العلمية والسعي للحصول على الاعتماد الأكاديمي.

الصغار إلى هذا الثابت ستنعكس إيجاباً على جودة الخدمات الصحية وتأهيل الكوادر الطبية في حضرموت واليمن عموماً.