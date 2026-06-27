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الأرصاد اليمني يُحذر: أمطار رعدية تجتاح عدة محافظات أورياح شديدة تضرب السواحل وسقطرى

AbdHassan27.06.2026
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الأرصاد اليمني يُحذر: أمطار رعدية تجتاح عدة محافظات أورياح شديدة تضرب السواحل وسقطرى

يمن مونيتور/قسم الأخبار

وتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر في اليمن، السبت، أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة توقف، بالتزامن مع نشاط للرياح القوية في المناطق الساحلية وأرخبيل سترى.

وقال المركز، في نشرة تحذيرية، إن أمطار رعدية متفاوتة الشدة يُتوقعها على أجزاء من المحافظات تعز وإب وذمار وريمة والممحويت وحجة.

وأضاف أن أمطارًا رعدية متفرقة قد تصحبها حبات في بعض الأحيان وستشمل أجزاء من مرتفعات ألبرتا وحضرموت وشبوة وأبين والبيضاء والضالع ولحج، إضافة إلى المناطق الغربية من محافظات صنعاء وعمران وصعدة، وأجزاء من سهل تهامة.

هبوب رياح شديد السرعة يصل إلى 35 عقدة بحرية في أرخبيل ستوررى، ونحو 25 عقدة في باب المندب وغرب الساحل الغربي.

وحذر منه في المناطق المتوقعة بسبب هطولها من بداية سيول وجريان ووتر في الشعاب والوديان، داعيًا لعدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية.

كما دعا الصيادين ومرتادي البحر وربابنة السفن إلى توخي مضطراً إلى الضغط على البحر لشخص الموج في باب المندب وشرق خليج عدن والسواحل السياسية والاجتماعية وأرخبيل الاشتراكى.

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AbdHassan27.06.2026
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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