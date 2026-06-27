مصر تخطف وصافة المجموعة برسمات درامي مع إيران

يمن مونيتور/قسم الأخبار

في المباراة المعلقة حتى آخر لحظات الوقت المحتسب بدل من الضائع.. اختارت مصر في خطف نقطة لا تقدر بثمن الأمام بالفعل، في قمة جماهيرية التي تستضيفها ملعب “سياتل” وانتهت لهدف كل شبكة، في ختام المجموعة السابعة لمونديال 2026.

بدأت عملية البدء بتصفية لكتيبة الأسطورة حسام حسن، وسرعان ما تمكنت بعد سلسلة من التمريرات السريعة من الوصول إلى محمد صلاح على الوجود البعيد، لتنطلق من يد الجارديان فاز بعد مشاركة محمود حسن تريزيجيه، وتوصل إلى محمود صابر، الذي قابل الكرة بلمسة واحدة بيسراه في الشباك.

جاء الرد سريعًا، استفاد من ركلة جزاء المدافعين محمد عبد المنعم، لكن الجارديان مصطفى شوبير نجح في منع مهدي الطارمي من التسجيل في الدقيقة العاشرة، قبل أن يظهر رامين رضايان، في متابعة الكرة التي ارتدت من يد شوبير، بتسديدة قوية في تحسن راعنة، معلنا عودة اللعبة إلى نقطة الصفر بعد مرور ربع ساعة.

مع الوقت، استعاد عملاق الكرة الأفريقية حاضره على مجريات الأمور، وهذا الأمر كانا في المحاولات التي أتاحت لأصدقاء محمد صلاح، منها التسديدة التي أطلقها محمد هاني من على حدود منطقة الجزاء، لكن الأعمال العدائية تصل إليها برأسه وهي في طريقها إلى الشباك، وتبعه تريزيغيه ​​بتسديدة قوية، لكن الجار أمسكها بثبات.

اللحظات الثانية، بداية هو المنتخب المصري الأكثر رغبة وجدية في خطف هدف الفوز الثاني، وذلك حتى بعد التغيير المفاجئ الذي يتقدمه العميد، بإشراك أحمد سيد زيزو ​​على حساب صلاح وفي أول 10 دقائق من اللحظات الثانية.

واكتفى الفريق المصري بفرص الدخول الخجولة في عدة فترات الثانية، عكس المنتخب حيث كشر عن أنيابه في الدقائق الأخيرة، التي استكملها الفراعنة بعشرة لاعبين بسبب الصغار أحمد فتوح التي تحدد بعد إجراء تغييرات الخمسة.

وأسفر الضغط وأخيرًا عن هدف الضربة القاضية في نتيجة شوبير، لكن حكم الفيديو المساعد، أبلغ حكم الساحة وجود بروتوكول على اللاعب قبل تسجيل الهدف، وبعدها بلحظات تعاطفت العارضة مع الجارديان المصري، بمنع رأسية سعيد عزت الله من الشباك.

ونتيجة لذلك، المنتخب المصري قد يتأهل إلى الدور الثاني، بحجز وصافة هذه المجموعة 5 نقاط، بفارق غادر عن المتصدر منتخب بلجيكا، أما منتخب إيران، فقد وصل إلى المركز الثالث من تعادله الثالث، في انتظار نتائج بقية المجموعات الأولى، نهائيه من التأهل ضمن ربع منتخب أفضل في المركز الثالث.