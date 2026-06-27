إبتداءً من جديد إلى اصطفاف وطني عاجل لاستكمال تحرير اليمن من الحوثيين

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

أكد اجتماع موسع لأبناء محافظة إب، عُقد اليوم السبت في مدينة مأرب، على توحيد الصف الوطني وخطوط التلاحم بين الجيش والمقاومة الشعبية ان شارك جماعة الحوثي واستكمل حفظه.

وجدّد المشاركون في اللقاء، الذي نظمه المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية بمحافظة إب تحت “الاصطفاف الوطني طريقنا للتحرير وحر الكامل”، دعمهم جميعًا في معركة استعادة الدولة والجمهورية.

موافق على الاتفاق، وزير الإعلام معمر الإرياني على أن اليمنيين يخوضون “معركة وجود وهي” ضد المشروع الحوثيين المؤيدون من إيران، محذراً من شعار الطائفة الذي تبثه الجامعية في الأطباء الجامعيين والدورات الربحية.

تسجيل كلمات ممثل السلطة المحلية مدير أمن إب فهد مجلي ونائب رئيس مجلس حمود البرح إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تجاوز الحاجةات وصّ الصفوف، مؤكدين أن الاصطفاف الوطني هو بديلة حقيقية لتطلعات اليمنيين في تنفيذ الأمن.

حضر اللقاء حشد من وكلاء الوزارات، والمشايخ، والقيادات العسكرية، إلى جانب ممثلين عن الشباب ومنظمات المجتمع المدني، شددوا جميعاً على مواصلة النضال حتى يقرروا استعادة الدولة.