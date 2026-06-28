حشود قبلية تتوافد إلى “مطرح الريان” بالجوف في وسط مثالي لتيّرات تعتقد أنها حوثية

يمن مونيتور/ الجوف/ خاص

تواصلت الحشود القبلية، اليوم السبت، في التوافد إلى “مطرح الريان” بمحافظة الجوف (شرقي اليمن)، لمساندة الشيخ حمد بن فدغم، بالتزامن مع تحليق لطيران مسيّر، ​​وتابع لجماعة الحوثيين في المنطقة.

وهي المصادر السابقة لـ”يمن مونيتور”، إن الحضور اجتمعوا من قبائل دهم (الجوف) المتواجدين في مأرب وصل صباح اليوم إلى المطرح، إلى جانب وفود أخرى من قبائل “وائلة” (صعدة)، و”الجدعان” (معرب)، و”بلحارث” (شبوة)، وأرحب صنعاء، والمهاشمة.

وأوضح أن الفود اكتشف عند وصولها مساندتها للشيخ بن فدغم وتلبية لنداء قبيلة بني نويف، ولم تظهر له من إعصار قالت من قبل الحوثيين والقيادي فارس مناع، بسبب مناصرته للمرأة “ميرا” التي تدعي انها ابنة الرئيس العراقي صدام حسين.

أدركت أهمية أن تكون الطائرة مسيّرة استطلاعية شوهدت تحلق في السماء “مطرح الريان”، صباح اليوم، مما دفع نداءين القبليين إلى تخصيص الأعيرة النارية من أسلحة الإضاءة المتنوعة لتتمكن من ذلك.

ولهذا السبب فإن الطيران المسيّر يشترك في الجماعة الحوثية، التي تتمركز على مسافة 10 كيلومترات من المطرح، وتحديداً في خطوط واسعة بين الحكومتين العسكرية والوثيقة.

بعد الـ24 ساعة، شاهد المطرح حشوداً قبلية توافدت الليل من مختلف محافظات اليمن لمساندة المطالب القبلية، في وقت تشهد فيه القوات الحوثية حالة استنفار تحسباً لأي تأثيرات أو طارئ.

القسم الجنوبي قد قسمت عدداً من شاحنات النقل الكبيرة، الذين يقولون إنهم يتبعون مجموعة فارس الحوثي مناع وبيلته (ساحر)، والذين يعتبرونهم خصوماً تورطوا في إشعار الشيخ فدغم وارغامه على تصميم في قسم فيديو يتنازل فيه عن مناصرة امرأة، وهو ما يترك عملياً (عيباً أسود) في الأعراف القبلية.