قتل 4 مواطنين برصاص الحوثيين في الجوف

يمن مونيتور/ الجوف/ خاص

يؤكد وأُصيب 4 مواطنين من قبيلة “آل جديد” برصاص عناصر جماعة الحوثي، مساء اليوم السبت، في منطقة التحققة شمالي الجوف (شمال شرق اليمن).

وقالت مصادر عناصر إن الحوثيين في نقطة “الميهر” قتلت مواطنين وأصابت أفراد من الضيوف، بعد مشادة كلامية للدراجات النارية لتصويب الأسلحة الخفيفة معهم.

وبما يكفي وذكرت أن القطيلين هما (حمد رقمان وحمد مسفر شنان)، بالإضافة إلى جريحين ما زال لا يزال هناك جماعة الحوثي تحفظهم.

وتكررت حالات القتل التي ارتكبتها عناصر الحوثي في ​​نقطة “الميهر”؛ إذ لم تكن منظمة “عدالة” المهتمة بالانتهاكات في الجوف قد سجلت عددًا من حالات القتل المباشر في هذه النقطة الواقعة في منطقة الهوية.

وجاءت هذه الحادثة في ظل استمرار المطرح القبلي في منطقة الريان شرقا، لطالبة الحوثيين، فقط ما باتت فقط بـ “لحيقة دهم”، في ظل تعذيب الحوثيين.