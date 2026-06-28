تجاوز الاستلام والتسليم بمكتب الضرائب في عدن بعد اسبوعين

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

بعد في عدن، العاصمة اليمنية، اليوم الأحد، دور الاستلام والتسليم بين مدير مكتب الضرائب الجديد والسابق، وذلك بعد موجة الاحتجاجات التي شهدتها المدينة بين رئيس الحكومة ومحافظ عدن على قراري في المكتب الإيرادي، وهو أنصار الذي يركز على تكثيفه من أجل.

إدارة الموارد المالية تفجّر بشدة بين رئيس الحكومة اليمنية ومحافظ عدن

وقال إعلام السلطة المحلية في عدن، إن المحافظ عبد الرحمن شيخ، توصل إلى المدير الجديد لمكتب الضرائب محمد أحمد الفضلي، والمدير السابق عبد الحكيم معاون، استكمال إجراءات الاستلام والتسليم بشكل رسمي، وبحضور وكيل المحافظ محمد سعيد المفلحي، كمندوب عن السلطة المحلية يشرف على الطريقة.

يمكن أن يسمح بإعلام السلطة المحلية، وقد يكون محدودا خلال الاجتماع على جهود المديرين الخمسة للمكتب ويقدمه من أجل تحقيق الدخل المالي والإداري.

ونظرًا للمحافظة على أسلوب التدوير الوظيفي، فإنه يأتي في إطار تعزيز العمل الوطني لرفع مستوى الأداء، وشدد بشكل كبير على أهمية ضمان انسيابية انتقال المهام والتنسيق بين مكاتب الضرائب والهيئات ذات العلاقة بروح الفريق الواحد لإدارة الموارد المحلية ولتأمين الضرائب في المدينة.

وكان النائب العام القاضي قاهر مصطفى قد أمر الأمر بالقبض على القائد العام على المدير العام السابق لمكتب الضرائب، عبدالحكيم معاون، أولا وقبله تسليم المهام للمدير الجديد، محمد أحمد عبيد الفضلي، اطلب منها أن تقدم رئيس مجلس الوزراء شاع الزناني ووزير المالية نتيجة إجراءات الاستلام والتسليم ولهذا السبب.