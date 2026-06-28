قضية “الشاعر”.. ماتتهم المحكمة الجديدة تطالب بكشف مصير الموقوفين بمصر

يمن مونيتور / عدن / خاص

عقدت التقنية الجزائية المتخصصة في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأحد، طلابها الثالث في قضية العيون الدكتور عبدالرحمن الشاعر، الذي دام برصاصهم في أواخر أبريل/نيسان الماضي.

وشهدت براءة اختراعات جديدة، وتمثلت في كشف النيابة العامة عن تهم جديدة على ذمة القضية موقوفة لدى جهاز مكافحة الإرهاب مع المتهمين في البداية. وحصيلة الجلسة الثالثة للتحقيق لا يزال هناك ثلاثة تهم في قضايا غائبين عن جلسات المحاكمة رغم طلب القاضي النيابة منهم (اثنين منهم في مصر، وآخرون في سجن مكافحة الإرهاب).

اكتشف القضاء من القضاء عن المتهمين بالتهم الموجهة إليه والمراسلات الرسمية مع متخصصين متخصصين حول توقيعهم، فيما تعذر القضاء على الحاج إلى قراءة الوقت.

وفيه مستهل الجلسة، استفسر رئيس المحكمة العامة عن سبب عدم اكتشاف ثلاثة من المتهمين في الفارين. وأوضح عضو النيابة أن استكمال الإجراءات المنجزة في المتورطين في جمهورية لا يزال لا يزال يحتاج إلى قراءة الوقت، ويؤكد أنه سيلتقي إدارة عدن أمن يوم غدٍ الاثنين على المخاطبين والمراسلات مع الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول).

وإزاء ذلك، شدد رئيس المحكمة الجنائية الدولية على تقديم جميع الخطابات والمذكرات والمراسلات المتعلقة بالإجراءات المتخذة لمعرفة مصيرهم والخطوات التنفيذية، فيما بعد شدد عضو النيابة أنه سيتابع الملف ويحرر المذكرات اللازمة خلال الأسبوع الأخير.

تزامنا مع ما كشفه الصحفي اليمني أحمد الشلفي، نقلا عن مصدر أمني أمني، أن “السلطات الصادرة أصدرت القضاء المختص في القضية”، مما يضع إجراءات ملاحقة دولية في مهب الريح.

ورداً على ذلك، شدد مصدر في عائلة “الشاعر” أن طلب الخبراء كان فعلاً في طلب المراسلات مع المستشارين، والتي ستوضح ما إذا كان بشكل غير صحيح لا يزالون واضحين أو تم تخصيص جميع المراسلات إلى المحكمة في الجلسة القادمة.

حيث أن الأمر يتعلق، نيابة عن النيابة العامة، بوجود تهمة جديدة على ذمة القضية، تم اكتشافه أثناء نزول ساحة ميداني، حيث تم القبض على المتهم الثامن المدعى عليه نيابة مكافحة الإرهاب، حيث المدعي العام المدعي العام للدعوى، بينما وجهت المحكمة بفصل ملف المتهم الجديد لاستكمال التحقيق معه بشكل مستقل، وإحالة ملف المتهم الثامن للمحكمة.

لأنه سيرى بالفعل، نيابة عن أحد المدعين، خمسة تقدمين بأقواله في محاضر الاستدلالات، والتي أقرتها بمشاركته في أعمال المراجعة والتخطيط والتنفيذ، وتفاصيل العنصر المالي التي تستلمها، واضحاً أن الجريمة تتوافق مع سيارة الدكتور الشاعر أمام المدرسة أربعات عليه؛ إلا أن المتهم أنكر كل تلك الأقوال أمام المحكمة.

ومن جانبه، شدد على أن أولياء الدم يمتلكونه لشهود، اختصاصهم بالاشتراك في ضمان ومساهم باقي المضبوطات. وفي المقابل، قدم محامو الدفاع للقضاة عن تمسك النيابة بالإقرارات السابقة، وتوقيع أحدهم غير متخصص المحكمة الجزائية بنظر المحكمة، كما شكوا من منعهم من مقابلة موكليهم في السجن، ووجهت المحكمة بالسماح لهم بالزيارة.

وقد تم النظر في الاجتماع الذي قرره المقرر التنفيذي للتنفيذ في يوم الأحد القادم، بالموافقة عليه في 5 يوليو/تموز 2026، لاستكمال التعاون.