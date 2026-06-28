ملتقى مصرفي في القاهرة الكبرى للتعاون التجاري والمشاكل التجارية بين اليمن ومصر

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

انطلقت في العاصمة الصادرة عن القاهرة، اليوم الأحد، أعمال “ملتقى التعاون للأشخاص اليمنيين المصريين”، بالتعاون مع قيادات البنك المركزي في البنوك اليمنية واتحاد بنوك مصر، شراكة اقتصادية وتشيل التعاملات المالية بين الجميع.

افتتاح الملتقى، قال محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، إن المرحلة التي ستتحرك سوف تلاحظها يلاحظاً بشكل ملحوظ في الحركة لغزية مشتركة، مستفيدة من التطور في التكنولوجيا الذكية، استهداف البروز الكبير لرؤوس الأموال اليمنية في سوق الاستثمار المصري.

أهمية “غالب” على أهمية توحيد الرؤى لمواجهة التحديات الاقتصادية في المنطقة، إشارةً إلى أن اللقاء سيفتح آفاقاً جديدة لتبادل الخبرات المهنية الجالية اليمنية في مصر.

من جانبه، رحب بمراقب البنك المركزي المصري، حسن عبدالله، بالشراكات المرتقبة للحسابات الرقمية الخاصة بالحسابات المالية والتحول لتفهم السيبراني، بالتأكيد موهبة الفلبين تقدم الدعم التدريبي للكوادر اليمنية عبر الهاتف الذكي المصري.

وعلى مدار ثلاث جلسات، تناقش النقاط المهمة الرئيسية، وتعمل على الجميع، مكافحة غسيل الأموال، تسهيلات تبديل المالية الجالية اليمنية، العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة.

حضر الملتقى وكيل البنك المركزي اليمني لقطاع البنوك من صور راجح، إلى جانب عدد من البنوك من كل منها.