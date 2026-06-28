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العليمي يتعهد بظروف الظروف لعودة الشركات النفطية إلى اليمن

AbdHassan29.06.2026
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العليمي يتعهد بظروف الظروف لعودة الشركات النفطية إلى اليمن

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

اختارت المؤسسة رئيس مجلس الإدارة اليمني، ريادة العليمي، اليوم الأحد، المحدد من قبل الدولة كافة التسهيلات والدعم النفطي للمستثمرين، والظروف الملائمة لاستئناف عمل الشركات.

جاء ذلك من خلال لقائه في عدن بوفد الرفيع المستوى من شركة “هنت” النفطية، وجاء رئيسها التنفيذي هانتر هانت، للبحث في إمكانية متابعة الاستثمار في مجالات الاستكشاف والإنتاج والتصدير.

يستعرض عليمي الجهود الإصلاحية الاقتصادية والإدارية لتحسين الوضع، حيث يسهل تسهيل عودة الشركات إلى الخارج.

تلقى العليمي بالدعم المالي والاقتصادي السعودي، واصفاً إياه بالركيزة الأساسية لتزايد في بيئة الاستثمار اليمنية.

ومن جانبه قدم “هنت” إحاطة حول فرصها الواعدة للاستثمار في القطاع النفطي اليمني والبناء على شراكتها التاريخية.

الحضور الذي حضره وزير محمد بامقاء يأتي في ظل أزمة اقتصادية واليمنية، وتمكن من استعادة تصدير النفط والغاز المتوقف منذ 2022، بسبب استهداف الحوثيين للمساهمين في الاستماع إلى حضرموت وشبوة.

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AbdHassan29.06.2026
18
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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