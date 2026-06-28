خطة رئيس الوزراء اليمني يقر استراتيجية استراتيجية لتحقيق النمو المالي

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

مطلوب رئيس مجلس وزراء وزير الخارجية اليمني، الدكتور شاع محسن الزنداني، اليوم الأحد، البناء الاستراتيجي قصير المدى للمؤسسة المالية العامة (2026-2027) الهادفة لكسب المال الخدمي الاقتصادي والمنظومة المالية.

يأتي ذلك خلال رؤسه الاجتماعى لقيادة وزارات المالية والرؤساء بتعديل الضرائب والضرائب، ويهدف إلى تطبيق المرحلة ضمن برنامج الإصلاحات الحكومية الشاملة.

يقوم رئيس الوزراء بتمثيل وزارة المالية الرائدة في مجال الابتكارات الموارد، ويقوم بتنظيم نظام مرتبات موظف الدولة وأي خدمات، بشكل قوي على تعزيز الفعالية وتفعيل الأجهزة الرقابية وتحكمها وتحكمها.

ومن جانبه، استعرض وزير المالية مروان بن غانم، التدابير الإصلاحية المحققة في العمل منذ تشكيل الحكومة، في حين قام فريدا رئيسا بتصفية كاشيرين والضرائب تقارير حول مكافحة الفساد والضرائب بما في ذلك توفير الموارد الأساسية.