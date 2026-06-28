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كندا أول المتأهلين لدورة الـ16 بـ 2026 بعد فوزها في جنوب أفريقيا

AbdHassan29.06.2026
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كندا أول المتأهلين لدورة الـ16 بـ 2026 بعد فوزها في جنوب أفريقيا

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

هل تم اختيارها أولاً للحصول على بطاقات التأهل إلى دور الـ16 لبطولة كأس العالم 2026، عقب فوزه الدرامي على بلدان الجنوب الأفريقي (1-0)، مساء الأحد، في افتتاح منافسات الفرق الإقصائية.

وجاء الهدف الهداف في الدقيقة 92 بتوقيت صعب من اللعبة، عبر التسديد القوي للاعب ستيفن أوستاكيو من على حدود منطقة الجزاء، لتواصل كندا مغامرتها التاريخية في أول مشاركة لها بالأدوار الإقصائية.

وينتظر المنتخب الكندي في نهائي النهائي اختباراً قوياً وصعباً، حيث سيواجه الفائزين من الموقع المرتقب بين المنتخب الهولندي والمغرب.

وقد تم اختيارهم وقد بلغ هذا الدور كوصيفين لمجموعتيهما معًا 4 لكل منهم؛ حيث حلت كندا في المجموعة الثانية، بينما خطفت جنوب أفريقيا وصافة المجموعة الأولى.

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AbdHassan29.06.2026
6
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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