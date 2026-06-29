اتحاد حضرموت يكتسح رحبان حرض في كأس الجمهورية

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

حقق فريق الاتحاد حضرموت فوزاً واسعاً على الحرس رحبان حرض بسبعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الأحد، على ملعب نادي 22 مايو بصنعاء في نهاية الدور التمهيدي لبطولة كأس الجمهورية لكرة القدم.

أهداف الأهداف المشاركة: الرائد باضاوي (4) الأهداف، وعبد الله جواس (الهدف)، وأحمد جلال.

وبفوزه انضم الى حضرموت إلى دور الـ 32 حيث سيواجه فريق التلال.