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شرطة مأرب: سلطات السلطات الرسمية حمود هزاع على واقعة مع وزير الإعلام

AbdHassan29.06.2026
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شرطة مأرب: سلطات السلطات الرسمية حمود هزاع على واقعة مع وزير الإعلام

يمن مونيتور/قسم الأخبار

قالت الإدارة العامة لشرطة مأرب، نقلًا عن وجهة أمنيتها، إن الصحفي والضابط في دائرة خدمة الدفاع العسكري الوطني، حمود هزاع، لدى ممتلاك بوزارة الدفاع منذ أمس، على أساس واقعة قالت أنها تسعى إلى تهجم على وزير الإعلام والبحرية معمر الإرياني خلال فعالية جماهيرية في مقاطعة مأرب.

وأوضح المصدر أن السلطات هزاع جاء على راية “محاولته التهجم على الوزير والإساءة إليه نيكول ألفاظ غير مقبولة”، بحسب تعبيره، أثناء فعالية جماهير الدعم للاصطفاف الوطني نظمها مقاومة إب في مارب يوم الأمس الأول.

يشير المصدر إلى أن السلطات هزاع “جاء على تلك الحادثة، ولا علاقة له بعمله الصحفي أو نشاطه الإعلامي”، حسب ما قاله.

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AbdHassan29.06.2026
15
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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