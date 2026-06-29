تقوم ITS وNufibre بتوسيع عروض النطاق العريض في المملكة المتحدة

مع تعرض قطاع مزودي النطاق العريض المستقل في المملكة المتحدة لضغوط أعمال متزايدة، أعلنت شبكتان بديلتان في البلاد – ITS وNufibre – عن خطوات لتحسين خدمات العملاء.

كجزء من المرحلة التالية من استثمارها في شبكتها الوطنية المصممة خصيصًا للاستخدام التجاري، أعلنت شركة ITS، مشغلة الألياف الكاملة B2B، أنها تعمل على توسيع شبكة الألياف الكاملة الخاصة بها إلى 13 بلدة ومدينة إضافية في جميع أنحاء إنجلترا واسكتلندا وويلز.

تم تصميم هذه الخطوة لجعل المزيد من المؤسسات في متناول الاتصال عالي السعة، مما يمنح الشركات خيارات أكبر ويخلق المزيد من الفرص لشركاء أنظمة النقل الذكية لخدمة العملاء الذين يحتاجون إلى خدمات مرنة وقابلة للتطوير لدعم السحابة والذكاء الاصطناعي (AI) وغيرها من التطبيقات كثيفة البيانات.

ستكون كوفنتري وهيدرسفيلد ولوبورو أول المواقع التي ستكون جاهزة للخدمة في وقت لاحق من يونيو 2026. وسيتم تشغيل أبردين وباث وبورنموث وكارديف وتشيستر وإدنبره وإكستر وبليموث وساوثهامبتون وسوانزي على مراحل بين يوليو وأكتوبر.

تتراوح الخدمات المعروضة من النطاق العريض للأعمال كامل الألياف إلى شبكة إيثرنت المخصصة. يتضمن ذلك خدمة إيثرنت عبر الألياف إلى الخدمة المجمعة في المبنى والتي تجمع بين السرعات المتماثلة وعرض النطاق الترددي القابل للاندفاع والدعم المحسن والأمان على حافة الشبكة.

وقال دارين بايثورب، الرئيس التنفيذي لشركة ITS: “تحتاج المؤسسات في جميع أنحاء المملكة المتحدة إلى اتصال مبني على كيفية عملها، وليس نموذجًا سكنيًا مُكيَّفًا للاستخدام التجاري”. “ولهذا السبب نواصل الاستثمار حيث يكون الطلب واضحًا وحيث يمكن لبنيتنا التحتية الرقمية أن تخلق قيمة طويلة المدى.

وأضاف: “يأخذنا هذا التوسع إلى المزيد من البلدات والمدن في جميع أنحاء إنجلترا واسكتلندا وويلز، مما يدعم الأماكن التي تدعم الاقتصادات المحلية والإقليمية، بينما يمنح الشركات خيارات أكبر في المناطق التي يصبح فيها الاتصال عالي السعة ذا أهمية متزايدة”. “يتعلق الأمر أيضًا بالطريقة التي يتم بها تقديم الخدمة للسوق. يحتاج الشركاء … إلى منصة بيع بالجملة، ومجموعة منتجات قوية وتجربة خدمة لدعم العملاء بثقة، بما في ذلك المؤسسات الأكبر حجمًا والمتعددة المواقع التي تحتاج إلى اتصال متسق عبر مواقع مختلفة.”

يتم دعم عملية النشر أيضًا من خلال استثمار أوسع عبر منصة البيع بالجملة الخاصة بـ ITS، وتستمر الشركة في تطوير بوابة الخدمة الذاتية الخاصة بها لمنح الشركاء قدرًا أكبر من التحكم والرؤية، بدءًا من الطلب والتسليم وحتى إدارة الخدمة في الحياة.

يعد تحسين الخدمة الذاتية أيضًا في قلب الإطلاق الرسمي لشركة Nufibre لبوابة العملاء nuHub v1.0، والتي تم تصميمها وتطويرها بالكامل داخليًا لجعل إدارة النطاق العريض أكثر بساطة وأكثر سهولة للعملاء.

أشارت Nufibre إلى أن أحد أهدافها الأساسية هو تمكين العملاء من إدارة خدمات النطاق العريض الخاصة بهم بسرعة وسهولة. تم تصميم nuHub لتوفير منصة مركزية حيث يمكن للعملاء الوصول إلى معلومات الحساب الرئيسية وإدارتها، بما في ذلك تفاصيل الاتصال؛ حزم النطاق العريض؛ معلومات الفواتير؛ طرق الدفع؛ بيانات اعتماد جهاز التوجيه؛ ومعلومات عنوان IP.

ستتم إضافة الميزات والتحسينات إلى النظام الأساسي طوال عام 2026. قيد التطوير بالفعل للإصدارات المستقبلية نظام تذاكر متكامل تمامًا وبرامج إحالة وتشخيص ذاتي لجهاز التوجيه. كجزء مما تقول إنه التزام بالبساطة، قامت Nufibre بإزالة الحاجة إلى كلمات المرور التقليدية، مما يسمح للعملاء بالوصول الآمن إلى حساباتهم باستخدام نظام التحقق nuPIN الخاص.

قال مارتن جاردنر، الرئيس التنفيذي لشركة Nufibre: “من خلال منح العملاء إمكانية الوصول الفوري إلى المعلومات والأدوات التي يحتاجون إليها، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، فإننا نمكنهم من إدارة المهام اليومية بأنفسهم بينما نسمح لفرق الدعم لدينا بالتركيز على المجالات التي تشتد الحاجة إلى المساعدة فيها”.