الذكاء الاصطناعي في تجارة الأزياء بالتجزئة: بودكاست تحميل أسبوعي للكمبيوتر

يعمل بائع التجزئة للأزياء Asos مع Microsoft لتحسين نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) خصيصًا للأزياء. يقول برزيميك تسارنيكي، كبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة Asos: “كلما طالت مدة مشاركتك، كلما فهم المصمم السياق بشكل أكبر”.

يعتقد تشارنيكي أن الذكاء الاصطناعي (AI) هو تقنية ستغير تمامًا الطريقة التي تعمل بها الشركة وكيفية تقديم الخدمات والمنتجات للعملاء. وبالنظر إلى Asos AI Stylist كمثال، يقول Czarnecki: “الذكاء الاصطناعي هو شيء يغير تجربة العميل. فهو لا يسمح لك فقط بتزويد العملاء بالبحث الذي اعتادوا عليه، ولكنه يسمح أيضًا للعملاء بالتعبير عن نواياهم ومناقشة ما يبحثون عنه بلغة واضحة.”

هذه هي الطريقة التي يمكن بها استخدام الذكاء الاصطناعي في الواجهة الأمامية لتعزيز تجربة العملاء. وفي الجانب الخلفي، يقول: “نحن نستخدم أيضًا الذكاء الاصطناعي لجعل أعمالنا أكثر أداءً وأكثر كفاءة من الناحية التشغيلية”.

ويقول إن الذكاء الاصطناعي يُستخدم لتحسين كيفية تقديم Asos للمنتجات لعملائها ولزيادة الفرق.

في حين أنه من السهل الانجراف في فوائد نشر الذكاء الاصطناعي، يشير تشيرنيكي إلى أن نقطة البداية لمبادرة الذكاء الاصطناعي ليست في الواقع الذكاء الاصطناعي على الإطلاق، بل البيانات. ويقول: “إذا لم تتمكن من الحصول على بياناتك بشكل صحيح وكانت جودة البيانات عبر المؤسسة ليست كافية، فسيكون لدى الذكاء الاصطناعي الخاص بك أساس خاطئ.”

كان لدى بائع التجزئة سابقًا عدد قليل من منصات البيانات التي كانت تستخدمها فرق مختلفة. عندما شرعت Asos في مبادرة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، يقول Czarnecki إن الخطوة الأولى كانت مركزية جميع البيانات في بحيرة بيانات Azure.

يقول كزارنيكي: “تكافح العديد من الشركات من أجل الحصول على مصادر متعددة لنفس المعلومات”. “إن جلب البيانات في مستودع مركزي واحد يؤدي إلى تبسيط هائل.”

ويقول إن هذه المركزية تمكن الفرق عبر Asos من الوصول إلى البيانات بطريقة الخدمة الذاتية، مما يساعد على إزالة الاحتكاك وتسريع عملية اتخاذ القرار.

يقول كزارنيكي إن تقليل التعقيد وتحسين الكفاءة التشغيلية لا يؤدي إلى خفض التكاليف فحسب، بل يمكّن Asos أيضًا من النمو بشكل أسرع.

قامت Asos بنشر Microsoft M365 Copilot في جميع أنحاء الأعمال. يقول كزارنيكي: “لقد طرحنا مجموعة كبيرة من البرامج التدريبية، ولكل شخص نفس نقطة البداية”. “يمكنهم تطوير عوامل بسيطة والبدء في إتقان التحفيز، وهي في بعض الأحيان مهارة يجب على بعض الأشخاص تعلمها.” بالإضافة إلى تعلم كيفية كتابة المطالبات للحصول على درجة LLM، يقول إن Asos توفر أيضًا التدريب لمساعدة موظفيها على البدء في تطوير الوكلاء. ويقول: “سيبدأ الناس في تطوير عوامل لأنفسهم، وبمرور الوقت، يمكننا أن نرى كيف تصبح هذه العوامل مفيدة”.

تعمل الشركة أيضًا مع Microsoft على Dynamics 365 Finance & Operations ووكلاء الذكاء الاصطناعي لتبسيط وأتمتة عمليات المكتب الخلفي الأساسية – مثل إدارة الفواتير والمخزون والشراء وما إلى ذلك – عبر التمويل وسلسلة التوريد.

للمضي قدمًا، يقول Czarnecki إن هدف Asos هو البدء في ربط هؤلاء الوكلاء حتى يتمكنوا من تنفيذ أتمتة العمليات من البداية إلى النهاية عبر الأعمال. بالإضافة إلى الوكلاء الذين ينشئهم المستخدمون، سيتم تطوير وكلاء أكثر تعقيدًا بواسطة فرق مركزية. عملت Asos أيضًا مع Microsoft لتحديد 93 حالة استخدام وكيل محتملة.