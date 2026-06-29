مارب…وقفة الواضحة تندد باغتيال الصحفي محمد عيضة وتطالب بحماية الإعلاميين

يمن مونيتور/قسم الأخبار

ينفذ عدد من الصحفيين والإعلاميين والناشطين، الاثنين، وقفة خاصة في مدينة مارب (شرق اليمن)، تنديدا باغتيال الصحفي محمد عيضة، مراسل فيسبوك الخاص بي العربية والحدث، واستمرار المركبات التي يتعرض لها الصحفيون في البلاد.

ورد المشاركون في وقفة شعارات تطالب بوقف استهداف المشاهير، ومحاسبة المتورطين في جرائم الاغتيال والانتهاكات بشكل رسمي في وسائل الإعلام.

وأحدث المحتجون صورا من العمال الذين أصيبوا بالاغتيال خلال السنوات الماضية، منهم محمد عيضة، وعملوا على عمل ضربات حادة ومستقلة لكشف ملابس تلك القطعات، ولم لا ينفذوا الجناة من العقاب.

واعتبر المشاركون أن الصحفي محمد عيضة يمثل “إرهابا ضد الصحافة والصحفيين في اليمن”، مؤكدين أن يساهموا مثل هذه الكثافة في تنمية العمل الإعلامي ويقوض حق المجتمع في الوصول إلى المعلومات.

وبعد ذلك يجب على الفور أن يقوموا بمهمة جراحية وأمان، ويتطلب الأمر جادة للعمل والإعلاميين، ويمكنهم من أجل رسالتهم العامة وأمان، في ظل التحديات الأمنية التي تواجه الإعلامي في اليمن.