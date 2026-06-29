منوعات

مارب…وقفة الواضحة تندد باغتيال الصحفي محمد عيضة وتطالب بحماية الإعلاميين

AbdHassan29.06.2026
18
مارب…وقفة الواضحة تندد باغتيال الصحفي محمد عيضة وتطالب بحماية الإعلاميين

يمن مونيتور/قسم الأخبار

ينفذ عدد من الصحفيين والإعلاميين والناشطين، الاثنين، وقفة خاصة في مدينة مارب (شرق اليمن)، تنديدا باغتيال الصحفي محمد عيضة، مراسل فيسبوك الخاص بي العربية والحدث، واستمرار المركبات التي يتعرض لها الصحفيون في البلاد.

ورد المشاركون في وقفة شعارات تطالب بوقف استهداف المشاهير، ومحاسبة المتورطين في جرائم الاغتيال والانتهاكات بشكل رسمي في وسائل الإعلام.

وأحدث المحتجون صورا من العمال الذين أصيبوا بالاغتيال خلال السنوات الماضية، منهم محمد عيضة، وعملوا على عمل ضربات حادة ومستقلة لكشف ملابس تلك القطعات، ولم لا ينفذوا الجناة من العقاب.

واعتبر المشاركون أن الصحفي محمد عيضة يمثل “إرهابا ضد الصحافة والصحفيين في اليمن”، مؤكدين أن يساهموا مثل هذه الكثافة في تنمية العمل الإعلامي ويقوض حق المجتمع في الوصول إلى المعلومات.

وبعد ذلك يجب على الفور أن يقوموا بمهمة جراحية وأمان، ويتطلب الأمر جادة للعمل والإعلاميين، ويمكنهم من أجل رسالتهم العامة وأمان، في ظل التحديات الأمنية التي تواجه الإعلامي في اليمن.

Source link

AbdHassan29.06.2026
18
صورة AbdHassan

AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

مقالات ذات صلة

حثت المنازل في المملكة المتحدة على الحذر من أن 3 آفات “زاحفة” يمكن أن تغزو المنازل هذا الربيع – وليس الفئران

حثت المنازل في المملكة المتحدة على الحذر من أن 3 آفات “زاحفة” يمكن أن تغزو المنازل هذا الربيع – وليس الفئران

25.03.2026
كيف تشمل الحرب ضد إرساء استراتيجية السعودية: من مضيق هرمز والوثيين إلى غير ذلك من الإمارات من منظمة “ضد”؟

كيف تشمل الحرب ضد إرساء استراتيجية السعودية: من مضيق هرمز والوثيين إلى غير ذلك من الإمارات من منظمة “ضد”؟

06.05.2026
عداء ماراثون، 36 عاما، يموت فجأة بعد إصابته بمرض أثناء التدريب | أخرى | رياضة

عداء ماراثون، 36 عاما، يموت فجأة بعد إصابته بمرض أثناء التدريب | أخرى | رياضة

13.05.2026
يظهر Zhao Xintong الألوان الحقيقية مع تعليقات Shaun Murphy بعد خروج السنوكر | أخرى | رياضة

يظهر Zhao Xintong الألوان الحقيقية مع تعليقات Shaun Murphy بعد خروج السنوكر | أخرى | رياضة

29.04.2026

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى