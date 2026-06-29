ترى مارثا لين فوكس وخبراء آخرون أن سباق التسلح في مجال الذكاء الاصطناعي أمر ضار

حذرت سلسلة من المقالات لخبراء بريطانيين نشرها مشروع الذكاء الاصطناعي والجغرافيا السياسية (AIxGEO) في جامعة كامبريدج من خطر تصوير الذكاء الاصطناعي على أنه سباق تسلح.

يجادل المساهمون بشكل جماعي بأن تقليص الجغرافيا السياسية للذكاء الاصطناعي إلى سباق على التفوق التكنولوجي يخاطر بحجب الحقائق السياسية والاقتصادية والمؤسسية الأكثر تعقيدًا التي تشكل كيفية تطور التكنولوجيا.

ويحذر الخبراء من أن قوة هذا التأطير لا تكمن في مدى دقته بقدر ما تكمن في قدرته على تحقيق ذاته، وتضييق الخيارات السياسية والمخاطرة بالقيم ذاتها التي تهدف المنافسة إلى حمايتها.

وصفت فيريتي هاردينج، مديرة AIxGEO، التي كانت أول رئيسة عالمية لسياسة شركة DeepMind، تأطير الذكاء الاصطناعي باعتباره سباق تسلح محصلته صفر بين الولايات المتحدة والصين بأنه “نبوءة ذاتية التحقق تعزز القومية وتصرف انتباهنا عن قدرة الذكاء الاصطناعي على حل التحديات المشتركة”.

وحثت صناع السياسات على رسم تشبيه بدلاً من سباق الفضاء، الذي قالت إنه يوضح كيف يمكن للبراغماتية السياسية والدبلوماسية الدولية أن تحول التنافس عالي المخاطر إلى إطار قائم على القواعد لصالح البشرية جمعاء.

وحذرت قائلة: “إذا كان زعماء العالم يعتقدون أنهم في سباق حياة أو موت شاق للوصول إلى خط النهاية في مجال الذكاء الاصطناعي، فسوف يتصرفون وفقًا لذلك”. “وبما أنه لا أحد يعرف أين هو خط النهاية، فإن القاعدة الوحيدة هي “لا تبطئ، ولا تساعد أي شخص آخر على الإسراع”. وهذا يحول أداة التقدم الجماعي إلى مسرح صراع محصلته صفر”.

وقال هاردينج إنه لا يوجد “خط نهاية” عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي، ولا توجد نقطة يمكن بعد ذلك القول إن أي دولة قد “انتصرت”. وقالت: “حتى لو كان هناك بعض العوائق التي يجب تجاوزها لهيمنة الذكاء الاصطناعي، فإن الانعزالية والقومية لن تجعل الذكاء الاصطناعي أكثر أمانًا، أو أي دولة أقوى”.

أشارت مارثا لين فوكس في مقالتها إلى أهمية التعاون لتحقيق نجاح حقيقي باستخدام الذكاء الاصطناعي. وحثت شركات الذكاء الاصطناعي وصناع السياسات على التعلم من كيفية دمج القطاعات الأخرى للسلامة وإدارة المخاطر كمبادئ جماعية أساسية.

وأشار لين فوكس إلى صناعة الطيران كمثال على أن الابتكار لا ينفصل عن السلامة. وقالت: “يتم اختبار كل أداة أو طريقة جديدة وتنظيمها ومراجعتها بدقة”. “يعد الطيران من الناحية الإحصائية الطريقة الأكثر أمانًا للسفر لأن ثقافة اليقظة المشتركة والانضباط التشغيلي والتعلم المؤسسي تطورت على مدى عقود.”

وعلى عكس الطيران، قال لين فوكس إن قطاع الذكاء الاصطناعي يرى أن الحوكمة والسلامة والأخلاق هي عقبات وليست أساسيات تشغيلية. وقالت: “هناك مناقشات مشروعة، مثل تلك التي أثارها قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي، حول كيفية تحقيق التوازن بين السلامة والابتكار”. “ومع ذلك، تظهر صناعات مثل الطيران أنه من الممكن وجود معايير عالمية قوية وانضباط تنظيمي لتمكين التقدم بدلاً من خنقه”.

إن النظر إلى الذكاء الاصطناعي من خلال عدسة سباق التسلح، وفقا لروي أوستن، مدير مبادرة الذكاء الاصطناعي في كلية الحقوق بجامعة هوارد، يخاطر بخلق سباق نحو القاع، مما يؤدي إلى تآكل الحقوق المدنية، وترسيخ عدم المساواة ويقوض القيم الديمقراطية. وقال: “ما نحتاجه هو الذكاء الاصطناعي حيث تصبح المجتمعات المستبعدة مهندسيها ومصمميها ومشرفيها، وتحولها إلى قوة من أجل الصالح العام”.

تحاول حكومة المملكة المتحدة التحدث عن فوائد الذكاء الاصطناعي للمجتمع، لكن ديان كويل، أستاذة بينيت للسياسة العامة في جامعة كامبريدج ومديرة الأبحاث في كلية بينيت للسياسة العامة، تعتقد أن ما يجب على الحكومات فعله هو إعادة تقييم اقتصاداتها للتأكد من أنها عادلة للعصر الرقمي وأن الذكاء الاصطناعي جزء من هذا المزيج.

وحذرت من أنه بالنسبة إلى “القوى الوسطى”، فإن استعارة سباق التسلح ضارة للغاية لأنها تجعل المصلحة السيادية في الذكاء الاصطناعي تبدو وكأنها مسألة اختيار جانب. يعتقد كويل أن الأمن الاقتصادي الوطني يتطلب في الواقع فهم الطبيعة المتغيرة للاقتصاد في القرن الحادي والعشرين مقارنة بعصر ما قبل العصر الرقمي.