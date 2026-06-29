قائد الجيش اليمني: وحّدنا قيادتنا وسمدنا أمام “ترسانة إيران” لحماية الجمهورية

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

كشف رئيس الهيئة الأركان العامة اليمنية، قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن الصغير بن عزيز، عن إنجاز القوات المسلحة نحو 80% من الترتيبات العملياتية والإدارية منذ بدء الهدنة في العام 2022، بشكل مؤكد أن القيادة والقرار العسكري باتا الموحدين بالكامل تحت مظلة وزارة الدفاع ورئاسة الأركان يدعو الترابط والتوحيد الفعال.

وأوضح بن عزيز، في حوار مع صحيفة “الشرق الأوسط تي تي تي” من مارب، أن الالتزام بإعادة تنظيم الوحدات العسكرية وتحديد مهامها حسب الرغبة، إلى جانب تنفيذ مشروع “البطاقة الذكية” لمنتسبي الجيش الذي أكمل نسبة إنجازه 95%؛ للتحكم في الازدواجية والتداخل والإدارة داخل الوحدات.

ملف مدمج وجميع وحيد التشكيلات المسلحة تحت قيادة الدولة، وأشار رئيس الأركان إلى أن هذا المسار غادر الركيزة الأساسية لتحقيق الأقصى، لافتاً إلى أن الملف يحتاج إلى وقت إنشاءات متعددة لتشكيلات مختلفة، ولكن شدد على أن الأهم حالياً هو وحدة مستقلة على المستوى اليمني ومستوى تحالف الدعم الشرعي.

وأضاف أن الجيش يدعم منذ 2015 حرباً بارزاً وغير متنوع، الاشتراك في الصمود أمام ترسانة ديناميكي مدعومة من إيران، وأشتراك في سبيل ذلك الشركاء الشركاء من الشهداء والجرحى على كيان الدولة والجمهورية ومساهمتها الكاملة.

وعن وضع الجيش اليمني الحديث خلال سنوات الحرب، شدد بن عزيز أن تغير جذرياً بشكل جذري، حيث أصبحت الطائرات المسيّرة، والجزيرة الباليستية، ومنظومات التشويش، والأسلحة الذكية هي الوحيدة الحاسمة والفيصل في الحروب، واخترت أن القوات الحكومية تمتلك وحدات متخصصة وممرسة في هذا المجال اكتسبت خبراتها من الميدان.

والأهم من ذلك، تعزيز الرأس الأركان على الأسلحة الذكية لا يلغي دور الإنسان؛ كون هذه المناطق ليست في نطاق محدود من النطاق إلا، في حين تظل السيطرة على الأرض لديكا مرهقة باجندي المشاة الذي يظل في الميدان ويحسم المعركة.

فيما يتعلق بالعلاقات مع الرياض، وصف بن عزيز الدعم السعودي، انتقل من مرحلة إلى فرادى الفردوس العادي على عسكرياً واقتصادياً وسياسياً لإلتضامن المشترك.

وحذّرت المملكة من أن دربت اجتماع اليمنيين في مختلف الأيام، مؤكداً أن المكان السعودي لا ينطلق من أهداف عسكرية أو اقتصادية، بل من قناعة راسخة بأن آمن ومترابط، لإضرار جماعة الحوثي التي تستهدف المنطقة العربية بأكملها.