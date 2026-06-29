CW@60: مهنة الصحافة التقنية الحائزة على جوائز ZX81-رمي الفريسبي

في 22 سبتمبر 1966، تم نشر العدد الأول من أول صحيفة أسبوعية متخصصة في التكنولوجيا في العالم – وتعد مجلة Computer Weekly اليوم أقدم مجلة متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات في المملكة المتحدة. ما هو أكثر شيء تغير بالنسبة لك منذ ذلك الحين؟ هنا، يلقي كارل فليندرز، كبير مراسلينا الحائز على جوائز، الضوء على كيف أصبح صحفي التكنولوجيا غير المتوقع على الإطلاق.

أشعر بالخجل من القول إنني استخدمت ذات مرة جهاز Sinclair ZX81 كطبق طائر – لكن جمعية الكمبيوتر البريطانية منحتني جائزة على أي حال.

عندما أخبر الناس أنني لا أعرف الكثير عن أجهزة الكمبيوتر، لا يمكنهم فهم الفكرة. “لكنك تكتب لمجلة كمبيوتر ويكلي؟”

عدد المرات التي حاولت فيها أن أشرح أنني صحفي يكتب عن استخدام تكنولوجيا المعلومات في الأعمال التجارية. أقول الآن فقط أن مجلة Computer Weekly لا علاقة لها بأجهزة الكمبيوتر – من الواضح أن هذا ليس صحيحًا، ولكنها جملة مفيدة.

العودة إلى الثمانينيات وZX81. حصل أحد الأصدقاء على واحدة لكنه سئم منها بعد بضع سنوات من الشعور بالإحباط – فالألعاب على كومودور 64 جعلتها غير صالحة للاستخدام في سن المراهقة المبكرة. لم يكن لدي أي نوع من أجهزة الكمبيوتر حتى عام 1998، ولكني استخدمته من خلال الأصدقاء – على الرغم من أنه لم يستخدمه إلا مرة واحدة كطبق طائر. لم ينجح الأمر حقًا على أية حال، وأشك في أننا كنا سنجذب الكثير من التمويل الأولي.

ربما ما أقوله هو أنني لم أكن مهتمًا أبدًا بأجهزة الكمبيوتر. درست جغرافية التنمية في الجامعة، ثم تابعت دراسة الصحافة، قبل أن أبدأ العمل بالكتابة في السياسة.

تجربتي الأولى في صحافة تكنولوجيا المعلومات كانت من خلال وظيفة مراسل في Computer Reseller News ولم يكن انجذابي لذلك هو أجهزة الكمبيوتر بل الموزعين، حيث عملت في مجلة لبائعي المنتجات المكتبية قبل ذلك.

كم يمكن أن يكون مختلفا؟ حسنًا، قبل المقابلة كان علي أن أسأل أحد الأصدقاء عن معنى ADSL. لم أكن حتى أستخدم الإنترنت كثيرًا في ذلك الوقت في عام 1999.

باختصار، انتهى بي الأمر في مجلة Computer Weekly في عام 2007.

“لم يكن لدي أبدًا أي اهتمام بأجهزة الكمبيوتر… بطريقة ما، انتهى بي الأمر بالمساعدة في كشف واحدة من أكبر حالات إخفاق العدالة في التاريخ البريطاني” كارل فليندرز، كمبيوتر ويكلي

يجب أن أعترف أنني لم أكن أعتقد أنني سأظل هنا بعد عقدين من الزمن. من المؤكد أنني سأنتقل إلى شيء أكثر بريقًا – من يدري، فضيحة ووترغيت التالية؟ (الرموز التعبيرية الضاحكة ستوضع هنا).

بطريقة ما، انتهى بي الأمر إلى التورط في المساعدة في كشف واحدة من أكبر حالات الإجهاض للعدالة في التاريخ البريطاني. (إيموجي خدش الرأس).

منذ عام 2010، قمت بالتحقيق والكتابة عن فضيحة Post Office Horizon. لقد كتبت اليوم ما يقرب من 700 مقال حول هذا الموضوع، 300 منها كانت قبل دراما ITV في يناير 2024 والتي جعلت الفضيحة مشهورة على المستوى الوطني.

لم أكن بحاجة إلى معرفة الكثير عن كيفية عمل أجهزة الكمبيوتر للقيام بذلك – فالأشخاص الآخرون لديهم تلك المعرفة التي يمكنني الاستفادة منها.

اثنتان من أعلى النقاط في مسيرتي المهنية جاءتا في قاعات المحكمة. كنت أرتجف عندما هزم آلان بيتس وتحالف العدالة من أجل Subpostmasters في عام 2019 مكتب البريد في المحكمة العليا. ثم في عام 2021، كان من دواعي سروري الخالص أن أكون مع مدراء فرعيين مثل جو هاميلتون، وسكوت دارلينجتون، وجانيت سكينر، وسيما ميسرا وآخرين، عندما تم إلغاء إداناتهم الخاطئة في محاكم العدل الملكية.

لم يكن من المقرر أن تصبح الفضيحة سائدة حقًا لبضع سنوات أخرى من خلال دراما تلفزيونية، لكن هذه الأحداث أدت إلى إنتاج قناة ITV.

وهذا يقودني إلى وجهة نظري. أصبحت تكنولوجيا المعلومات سائدة اليوم – شركات تكنولوجيا المعلومات هي أسماء مألوفة وكوارث تكنولوجيا المعلومات هي الأخبار السائدة. لقد تمكنت من تحقيق طموحاتي الصحفية في Computer Weekly، وكتابة مقالات مهمة تحدث فرقًا.

صعود الذكاء الاصطناعي بدأت الأمور تصبح أكثر إثارة للاهتمام مع الصعود الهائل للذكاء الاصطناعي (AI). كنت أقابل أصدقاء في الحانة منذ بضعة أيام – في طريقي مررت بمجموعتين منفصلتين تجريان محادثات حول الذكاء الاصطناعي في الشارع وعندما وصلت إلى الحانة كان أصدقائي، وجميعهم صحفيين، يتحدثون عن ذلك. عادةً ما يتعلق الأمر بالمدة التي ستظل فيها وظائف معينة متاحة، بما في ذلك وظائفنا. يجيب أطفالي على أسئلة مقالية حول الذكاء الاصطناعي، وجيلهم لديه وجهة نظر مختلفة تمامًا عنه. بينما يفكر جيلي في رفض HAL فتح باب الكبسولة أمام ديف، يفكرون كيف يمكن أن يفتح لهم الأبواب من خلال المعرفة. حسنًا، في الواقع، ربما أكون مخطئًا بعض الشيء بشأن ذلك. لكن يجب أن أتحدث عن تفوقي في إعداد التقارير في مجلة Computer Weekly والتغييرات الهائلة التي رأيتها في العقدين الماضيين. مع عدم وجود خلفية تقنية ولكن فهم قناة تكنولوجيا المعلومات، كان الاستعانة بمصادر خارجية مجالًا طبيعيًا بالنسبة لي لتغطيته. أما هدفي الثاني، وهو تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالخدمات المالية، فكان يمثل تحديًا أكبر، ولكنه من الناحية التقنية كان مجالًا غنيًا بالأخبار الكبيرة. لقد تحول كلا القطاعين بالكامل منذ أن بدأت الكتابة عنهما. من الصعب تحديد قطاع الاستعانة بمصادر خارجية لتكنولوجيا المعلومات في هذه الأيام، ويبدو أن القطاع المالي قد طور قطاعًا جديدًا تمامًا خاصًا به.