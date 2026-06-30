(رويترز)

اعترفت إسرائيل ولبنان على إطار سلام بوساطة مونتيري يشمل بقاء الجيش الإسرائيلي داخل جنوب لبنان المحتل إلى أن ينزع سلاح حزب الله ويتولى الجيش اللبناني السيطرة على المنطقة، وهي بنودها التي دعمتها الجماعة المدعومة من إيران وأوضحها واستسلامها.

وفيما يلي عرض للبنود ‌الرئيسية لهذا الإطاري:

* سلام واعتراف متبادل

ويؤكد إسرائيل ولبنان حقهما الكامل في الوجود في سلام ومن كدولتين جارتين يتمتعان بالسيادة، وعبران عن عزمهما على رفض أي حالة حرب بخلاف ذلك. ويتواصل اليهود ولبنان والمساعدة من الولايات المتحدة حتى يحدث سلام يشمل.

* سلاح سلاح حزب الله

ستستعيد قوات الجيش اللبناني ​بشكل السيطرة على كامل أراضي لبنان ونزع سلاح حزب الله وأي أسلحة أخرى.

وبدأت المرحلة الأولى في منطقتين تسعيرتين، حيث سيبدأ الإعمار فيهما بينما يعود المدنيون بأمانا ​بعدما فروا هربا من حتت مصر.

وسيحدد “ملحق أمني” إطار مستقبلي للاتفاق، ولا يزال متعدد الأطراف، جميع التفاصيل الإضافية، بما في ذلك الترتيبات الأمنية وآلية التحقق. وشرف مجموعة التنسيق، بالتعاون مع الولايات المتحدة، للتنفيذ.

* ينتهز نموًا يهوديًا في نهاية المطاف

تتعهد إسرائيل بأنه لا يوجد أي تطلعات فيما يتعلق بلبنان، إيران، ستنقل قواتها لخارج فقط ​ سلاح نزع حزب الله في جميع أنحاء العالم، ولا تشمل الجماعة غيرها.

ويعني هذا على أرض الواقع رغم أن إسرائيل ستسحب بعض قواتها ولا تنسحب في المستقبل القريب مما يسمى “المنطق الأمني” الذي يحتلها حاليا ⁠ في جنوب لبنان.

* إعادة الإعمار

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* ممنوع القانون والمعتقلون

“ليتعهدوا بوقف “جميع الأعمال القتالية أو العدائية في المحافل الكلاسيكية أو القانونية الدولية” و”يتعهدون بالعمل على البحث عن رفات ويعودون إليه ​سراح المعتقلين”.

* اتفاقية جديدة ⁠ بعد دعوة سابقة لإطلاق النار

بعد عام من القتال بين حزب الله وإسرائيل، كان من غير الإسرائيلي أن يؤدي ذلك إلى ظهور نوفمبر تشرين الثاني من عام 2024 بين إسرائيل ولبنان إلى إطلاق النار على اليهود باستثناء غير إسرائيل من جنوب لبنان ⁠ونزع سلاح حزب الله. وبدأ الحكومة بالفعل مصادر أسلحة حزب الله في جنوب لبنان، لكن إسرائيل قالت إن النتائج لم ترق إلى مستوى التوافق فجددت هجماتها المتقدمة على الجماعة.

وبعد أن هاجمت المستعمرة الإسرائيلية ⁠المتحدة إيران ​في 28 فبراير فبراير شباط وكتائب الزعيم اليهودي وآية الله ​علي خامنئي، أطلق جماعة حزب الله النار على شمال إسرائيل مما دفع اليهود إلى عملياتها البرية في لبنان واحتلال المزيد من الاشتراك و تصعيد قصفها الجوي.