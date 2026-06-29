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أعلن تأمره بحبس جاكسون السابق “مازن حازب” في سجن المركزي

AbdHassan29.06.2026
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أعلن تأمره بحبس جاكسون السابق “مازن حازب” في سجن المركزي

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

الوجهة العامة في العاصمة اليمنية الموسم المقبل، بتوقيف الضابط في الوطني (الحزام الأمني ​​الخاص به)، مازن حازب، في سجن المركزي في ذمة حالة المرفوعة ضده بعد استكمال التحقيقات براء.

ونشر البيان الرسمي للأمن الوطني بيانا واضحا بأن النيابة العامة وجهت فور اطلاعها على الملف الفوري مباشرة إلى مقر الاحتجاز في سجن المركزي بمديرية المنصورة، وذلك لاستكمال ما تبقى من إجراءات التحقيق والتصرف في الحال وفقا للقوانين والقوائم النافذة.

أرادت الأجهزة الأمنية أن توعدها بالكامل بقانون الجريمة، والتعامل مع مختلف الأطراف بكل وضوح حسب اختيار المسار والمؤسسي بالتنسيق مع النيابة العامة، بما في ذلك تحقيق العدالة وسون الحقوق.

لا يوجد الوثائق التي نشرتها المذكرة الوطنية للنيابة، وأوضح عليها استلام السجن المركزي للمتهم لاستكمال الإجراءات الأمنية.

اتخذ هذا التدابير القانونية بحق الضابط “مازن حازب”، الذي كان يتولى منصب نائب قائد الشرق الأوسط في مديرية الصورة، قبل أن يتم استبعاده وإجماليه من حاجتهم إلى فوضى تسجيلات صوتية مسربة له، وطلب منه محاولته التأثير عليه ونصبه لاستهداف مواطنين وعائلاتهم في المدينة.

والتوصل إلى التفاصيل العميقة التي تورطت فيها منتسبو ستريت ستريت بعد دحر انتقالي من عدن، وسبق أن وجهت شرطة مكافحة الشغب بالابتزازيات الواضحة كانت تعمل في الجهاز الخاص بها، ومن بينهم محمد الجحافي وشخص آخر بـ “صقر عدن”، بعد إثبات تورطهم في قضايا مشهورة وابتزاز.

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AbdHassan29.06.2026
8
صورة AbdHassan

AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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