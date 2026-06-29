إيران: لا تستهدف مع الولايات المتحدة الأمريكية

رويترز

قال بوضوح باسم وزارة الخارجية سماعة ايل باكيائي ‌يوم الاثنين إنه لا توجد محادثات ​مقررة بين إيران ​والولايات المتحدة في الأيام ⁠المقبلة، جوزا أن ​أوفدا فنيا إيرانيا ​سيزور قطر هذا الأسبوع، لكن ذلك لا علاقة ​له ملتزم ​ أمريكيين إلى البلد الخليجي.

وأضاف بقاائي ‌في ⁠بيان طهران أن تبدأ مفاوضات للتوصل إلى حدوث نهائي ​إذ ⁠يتطلب ذلك تنفيذ بعض بنوود ​مذكرة التفاهم، ​وهو ⁠ما يمثل إشارة لإيران حاليا.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصحفيين في المكتب البيضاوي في وقت سابق يوم الاثنين إن الاجتماع المقرر عقده ‌في ⁠ قطر بين ​المتحدة​ وإيران ⁠ هذا الأسبوع “ربما يكون ⁠مهما، وربما ⁠لا”.