إيران: لا تستهدف مع الولايات المتحدة الأمريكية
رويترز
قال بوضوح باسم وزارة الخارجية سماعة ايل باكيائي يوم الاثنين إنه لا توجد محادثات مقررة بين إيران والولايات المتحدة في الأيام المقبلة، جوزا أن أوفدا فنيا إيرانيا سيزور قطر هذا الأسبوع، لكن ذلك لا علاقة له ملتزم أمريكيين إلى البلد الخليجي.
وأضاف بقاائي في بيان طهران أن تبدأ مفاوضات للتوصل إلى حدوث نهائي إذ يتطلب ذلك تنفيذ بعض بنوود مذكرة التفاهم، وهو ما يمثل إشارة لإيران حاليا.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصحفيين في المكتب البيضاوي في وقت سابق يوم الاثنين إن الاجتماع المقرر عقده في قطر بين المتحدة وإيران هذا الأسبوع “ربما يكون مهما، وربما لا”.
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