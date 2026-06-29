منوعات

إيران: لا تستهدف مع الولايات المتحدة الأمريكية

AbdHassan30.06.2026
14
إيران: لا تستهدف مع الولايات المتحدة الأمريكية

رويترز

قال بوضوح باسم وزارة الخارجية سماعة ايل باكيائي ‌يوم الاثنين إنه لا توجد محادثات ​مقررة بين إيران ​والولايات المتحدة في الأيام ⁠المقبلة، جوزا أن ​أوفدا فنيا إيرانيا ​سيزور قطر هذا الأسبوع، لكن ذلك لا علاقة ​له ملتزم ​ أمريكيين إلى البلد الخليجي.

وأضاف بقاائي ‌في ⁠بيان طهران أن تبدأ مفاوضات للتوصل إلى حدوث نهائي ​إذ ⁠يتطلب ذلك تنفيذ بعض بنوود ​مذكرة التفاهم، ​وهو ⁠ما يمثل إشارة لإيران حاليا.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصحفيين في المكتب البيضاوي في وقت سابق يوم الاثنين إن الاجتماع المقرر عقده ‌في ⁠ قطر بين ​المتحدة​ وإيران ⁠ هذا الأسبوع “ربما يكون ⁠مهما، وربما ⁠لا”.

Source link

AbdHassan30.06.2026
14
صورة AbdHassan

AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

مقالات ذات صلة

يوجه وزير الداخلية اليمني متابعة لجرائم التزوير وضبط العبث بالهوية الوطنية

يوجه وزير الداخلية اليمني متابعة لجرائم التزوير وضبط العبث بالهوية الوطنية

29.06.2026
بيان خليجي أردنيين هجمات “وكلاء إيران” من العراق إلى دول المنطقة

بيان خليجي أردنيين هجمات “وكلاء إيران” من العراق إلى دول المنطقة

26.03.2026
الرئيس اليمني: الأحكام المؤقتة مع إيران لا تكفي بشكل افتراضي

الرئيس اليمني: الأحكام المؤقتة مع إيران لا تكفي بشكل افتراضي

15.06.2026
يكون مذاق شريحة اللحم أفضل إذا قمت ببشر مكون بسيط فوقها بعد الطهي

يكون مذاق شريحة اللحم أفضل إذا قمت ببشر مكون بسيط فوقها بعد الطهي

27.06.2026

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى