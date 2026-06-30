المغرب يقصي هولندا بركلات الترجيح.. «أسود الأطلس» يواصل الحلم المونديالي

يمن مونيتور/قسم الأخبار

اختار بطاقة المغربي العبور إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026، ويمارس أطاح بالمنتخب الهندي بركلات الترجيح حتى 3-2، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، في واحدة أكثر من بطولة الإثارة والندية.

دخل المنتخب المغربي بثقة كبيرة، وفرض أفضليته في فترة طويلة من اللحظات الأولى، حيث صنع العديد من الفرص الخطيرة، إلا أن الجارديان الهولندي بارت فيربروكن تألق بشكل لافت وتصدى لكثير من محاولة محققة، تفوقها رأسيتا أيوب بوعدي ونيل العيناوي، فيما ارتطمت تسديدة أشرف حكيمي بالعارضة.

باستثناء الفرنسية، تمكن المنتخب الهولندي من خطف هدف التقدم في الدقيقة 72 عن طريق كودي جاكبو، الذي استغل هجمة مرتدة سريعة ليسدد الكرة في نتائج البحث ياسين بونو، ووضعًا “الطواحين” على أعتاب المؤهل.

لكن المنتخب المغربي رفض الاستسلام، وواصله ضغطه حتى الدقائق الأخيرة، لينجح شمس الدين البديل طالبي في إرسالية عرضية متقنة، ارتقى لها عيسى ديوب فوق الجميع وحولها برأسه إلى داخل الشباك في الوقت بدل الضائع، معلنًا هدف المقصد الذي أشعلت مدرجات ملعب مونتيري وتفترض إلى الأشواط الإضافية.

وفي الوقت الإضافي، تبادل المنتخبان المحاولون دون أن ينجح أي منهم في تسجيل هدف الفوز، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح لحسم بطاقة التأهل.

وفي ركلات الترجيح، تألق الجارديان ياسين بونو مًا، وتصدى لاثنتين من الركلات، فيما أبقى المنتخب الهولندي ركلة أخرى، ومع ذلك إهدار أشرف حكيمي أحد الركلات المغربية، فإن إسماعيل الخاص بسجل الركلة الحاسمة الذي منحت “أسود الأطلس” التنافس 3-2 والاشتراك في الدور النهائي.

الإنجازات، واصل المنتخب المغربي كتابة فصول جديدة من تاريخه العالمي، بالتأكيد، أن الإنجاز الذي حققه في نسخة 2022 لم يكن صدفة، بل امتدادًا لجيل يملك الشخصية والإمكانات لمنافسة مظهر العالم.

وسيواجه المنتخب المغربي في الدور ثمن النهائي للمنتخب الكندي، في مواجهة جديدة يطمح للفوز بـ “أسود الأطلس” لمواصلة المشوار وبلوغ ربع النهائي للمرة الثانية تواليًا.