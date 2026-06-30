تراجع نسبي في أسعار الذهب باليمن.. وجرام عيار 21 عند 177 ألف ريال في عدن

يمن مونيتور/قسم الأخبار

سجلت مؤشرات الذهب في اليمنية، اليوم الثلاثاء 30 يونيو/حزيران 2026، تنوعاً واضحاً في كل من عدن وصنعاء، متأثرة بانخفاض المؤشرات العالمية للمعدن الأصفر.

وفقًا للتعامل مع سوق الذهب، بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في مدينة عدن نحو 177 ألف ريال، فيما سجل في التصنيع نحو 60 ألف ريال.

أما سعر جنيه من الذهب (8 جرامات من عيار 21)، فقد تجاوز مليونًا و432 ألف ريال في عدن، بينما وصل إلى 491 ألف ريال في الصنع.

وتعكس هذه التقييمات قيمة شراء الذهب من غير مقبول، حيث تعتبر مقبولة عند البيع للعملاء نتيجة إضافة مخفضات الصاغة لإختيار كل جرام من الذهب.

ويمكن تحديد أهداف السوق من بيع جنيه الذهب للعملاء بما في ذلك ما بين 100 و150 ريالاً سعوديًا، وفقًا لمتعاملين في.

وتتغير أسعار الذهب بشكل مستمر وتعتمد على الحركات العالمية، كما تختلف اختلاف بين محال الصاغة في اليمن وفقا للحركة والطلب وتكاليف اللعب المحلية.