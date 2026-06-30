مقابلة: كيف يقدم مدير تكنولوجيا المعلومات في شركة Unilever التعاطف التجاري

تولت ريما جاين مؤخرًا منصب مدير تكنولوجيا المعلومات في شركة يونيليفر العملاقة للسلع الاستهلاكية المعبأة، حيث تقود التحول التكنولوجي العالمي.

تؤمن جاين إيمانًا راسخًا بأن القوة الحقيقية للتكنولوجيا تتحقق عندما تنتقل مما تصفه بـ “الطبقات إلى الجماهير”. بمعنى آخر، تنتقل التكنولوجيا من النظرية وحالات الاستخدام المعزولة إلى مكان توفر فيه القيمة وتحقق تأثيرًا تجاريًا حقيقيًا للأشخاص والمجتمعات.

القدرة على تحويل المجتمعات على سبيل المثال، يقول جاين إن شركة يونيليفر ترى أن الذكاء الاصطناعي (AI) والمنصات الرقمية أدوات قوية تمكن المجتمعات من التعامل مع التقنيات من أجل الإبداع والابتكار المشترك الذي يلبي احتياجاتهم. وتقول: “إن برامجنا لتجارة التوزيع، والتي تمتد عبر ستة أسواق في جنوب شرق آسيا، تعمل على تجهيز أصحاب المشاريع الصغيرة – العديد منهم من متاجر “الأم والبوب” المملوكة لعائلات – في قلب المجتمع، باستخدام أحدث المنصات السحابية والأدوات الرقمية لإدارة أعمالهم”. بدعم من المنصات الرقمية مثل تطبيق شاكتي، في الهند، هناك حوالي 200 ألف سيدة أعمال عضوات حاليًا في شبكة شاكتي. يستخدمون التطبيق لإدارة الطلب والمخزون والمبيعات. يقول جاين: “من خلال الاستفادة من هذه المنصات الرقمية، يمكن لرائدات الأعمال لدينا بناء مهارات جديدة والوصول إلى المجتمعات المحلية بسهولة أكبر، مما يبني مرونة الأعمال ويساهم في زيادة الشمول المالي والتمكين الاقتصادي”. وتقول إن مشروع شاكتي يوضح كيف يمكن للذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي أن يؤديا إلى إحداث تأثير اجتماعي إيجابي، “وتمكين المزيد من الناس من المشاركة في النمو الاقتصادي والاستفادة منه”. يغطي البرنامج 5.5 مليون بائع تجزئة وموزعين متعددين و6000 مندوب مبيعات في جميع أنحاء إندونيسيا وفيتنام وباكستان والفلبين وتايلاند وبنغلاديش. يساعد مشروع شاكتي التابع لشركة يونيليفر النساء المحرومات في ريف الهند على تعلم كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية، وربط التدريب على الأعمال التجارية بتوزيع منتجات يونيليفر

بالنسبة لجاين، تتمثل استراتيجية الابتكار التكنولوجي في البقاء على مقربة من المكان الذي تكمن فيه القيمة. وتقول إن هدف شركة يونيليفر هو التركيز على نتائج الأعمال: “كثيراً ما نقول “نقع في حب المشكلة، وليس الحل”. نحن نشكل نهجاً يقوده الممارسون حيث ترتبط مبادرات التكنولوجيا بوضوح بنتائج الأعمال”. إحدى نتائج الأعمال هذه هي استخدام الرؤى المدفوعة بالذكاء الاصطناعي لحملة ناجحة لشركة Dove، العلامة التجارية للجمال والعناية بالبشرة المملوكة لشركة Unilever. تقول جاين أثناء مناقشة الحملة: “تظهر الأبحاث أنه حتى في سن الثالثة، تعطي الفتيات الأولوية للمظهر أكثر من الأولاد، وبحلول المراهقة، يشعر أكثر من 60٪ بالضغط من أجل أن يكونوا جميلين، وغالبًا ما يكون ذلك على حساب الثقة. وكان التحدي هو، كيف يمكننا تحويل المحادثة في حملة #ChangeTheCompliment من المجاملات القائمة على المظهر للفتيات للاحتفال بالشخصية والقيمة والإنجاز؟” وتضيف: “تستخدم الفرق الإبداعية الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى مؤثر بسرعة وفتح رؤى العملاء لزيادة الوصول والمشاركة على نطاق واسع. ويعمل الذكاء الاصطناعي على إعادة اختراع دورة حياة التسويق، وتقديم رؤى، وتحسين الأداء، والتحليل السريع لاستجابة المستهلك لإنشاء رسائل في حملة Dove #ChangeTheCompliment”. وفقًا لجين، فإن الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي جعلت الحملة “ناجحة بشكل كبير”. استخدمت حملة Dove #ChangeTheCompliment رؤى الذكاء الاصطناعي لتقديم محتوى مؤثر

وتضيف: “التكنولوجيا وحدها لا تخلق التحول. الناس هم من يفعلون ذلك. وفي شركة يونيليفر، نضع الذكاء الاصطناعي في أيدي موظفينا”. “نحن نضع “أنا” في الذكاء الاصطناعي، ومن خلال أكاديمية الذكاء الاصطناعي لدينا، وبرنامج القيادة التنفيذية السريعة والتجارب العملية، نقوم ببناء ثقافة التعلم المستمر عبر المنظمة.”

الإرشاد من أجل الثقة والنمو طوال مسيرتها المهنية التي امتدت لـ 25 عامًا في مجال التكنولوجيا، استفادت جاين من التوجيه وكانت هي نفسها مرشدة. وتقول: “لقد كنت محظوظة حقًا بوجود بعض الموجهين والمدربين الرائعين الذين ساعدوني خلال الرحلة. وأعتقد أن هذا هو ما جعلني ما أنا عليه اليوم”. في منشور على موقع LinkedIn للاحتفال باليوم العالمي للمرأة، تطرقت جاين إلى الكيفية التي تشك بها النساء في كثير من الأحيان في قدراتهن. وكتبت: “لقد أدركت أن النمو غالبا ما يبدأ في اللحظة التي نتجاوز فيها هذا الشك”. من تجربتها الخاصة في إرشاد النساء، تقول جاين: “الشيء الذي أراه هو أننا لسنا لطفاء مع أنفسنا. في كثير من الأحيان، ننتقد أنفسنا أكثر من اللازم. لذلك، حتى لو كانت هناك وظيفة هناك، فسوف نفكر 20 مرة حول ما إذا كنا مستعدين للوظيفة أم لا. “في أذهاننا، لدينا ناقد ومدرب. في بعض الأحيان نسمح لنقادنا بالتغلب علينا: “أنت تعلم أنك لست مستعدًا. هذه هي الفجوات التي لديك اليوم.” لكننا لا ندع المدرب ينتصر على الناقد. لذا، أعتقد أن ما نحتاجه هو أن يكون المدرب في أذهاننا ويقول: حسنًا، حسنًا، أنت لست جاهزًا. هذه هي الفجوات. ولكن دعونا نذهب مع قفزة الإيمان. دعونا نتعلم ونؤمن بنفسك. علينا أن نؤمن بأنفسنا وأن نتحلى بثقة أكبر.” نصيحتها للنساء هي أن يأخذن قفزة الإيمان ويقولن: “أنا مستعدة”.

التكيف مع المشهد التكنولوجي المتغير باستمرار مع تغير المشهد التكنولوجي بسرعة كبيرة، يشير جاين إلى أن مديري تكنولوجيا المعلومات يعملون في عالم لا تتوفر لديهم فيه المعلومات الكاملة لاتخاذ القرارات. “ما تعرفه اليوم قد لا يكون ذا أهمية غدًا. عندما تتغير الأمور بسرعة كبيرة ولا يكون لديك كل الإجابات بنفسك، فأنت بحاجة إلى توجيه موظفيك وأن تكون واضحًا بشأن الاتجاه الذي يتصرفون فيه” ريما جاين، يونيليفر وتقول: “ما تعرفه اليوم قد يكون غير ذي صلة غدًا”، في إشارة إلى شعورها في وقت مبكر من حياتها المهنية في قيادة التكنولوجيا، بأنها بحاجة إلى الحصول على جميع الإجابات، ولكن لم يعد هذا هو الحال. وتضيف قائلة: “عندما تتغير الأمور بهذه السرعة ولا يكون لديك كل الإجابات بنفسك، فأنت بحاجة إلى توجيه موظفيك وأن تكون واضحًا فيما يتعلق بالاتجاه الذي يتصرفون به”. نصيحة جاين لقادة تكنولوجيا المعلومات الآخرين هي أن يكونوا صادقين مع فرقهم بشأن حرية التعلم والتكيف. وعلى الرغم من عدم اليقين بشأن التكنولوجيا التي ستكون الرهان الفائز في نهاية المطاف، تقول: “يمكن للفريق أن يتقدم بسرعة إذا قدمت هذا المستوى من الوضوح، على الرغم من وجود الكثير من الضبابية في النظام البيئي. فالوضوح يتفوق على اليقين”. يحتاج فريق التكنولوجيا إلى تقدير إمكانات التكنولوجيا الجديدة وما يمكن أن تعنيه للأعمال التجارية. الخبرة العملية تتفوق على النظرية. بصفته مديرًا لتكنولوجيا المعلومات، يقول جاين: “إن أهم شيء بالنسبة لنا هو أن نكون قدوة. فأنا أتلاعب بالكثير من التقنيات الجديدة. وهناك الكثير من التدريب العملي على اللعب بهذه الأدوات لأن استراتيجيتي ليست مجرد عرض تقديمي لبرنامج PowerPoint. أريد أن أفتح عيني على فن الممكن”. وتقول إن فريقها بدأ أيضًا في استخدام أدوات وتقنيات جديدة لفهم كيفية تقديم قيمة الأعمال. “لإطلاق العنان لقوة التكنولوجيا، تحتاج إلى تقدير المكان الذي يتم فيه إطلاق القيمة. نحن بحاجة إلى تحدي أنفسنا والفهم والتعلم. في بعض الأحيان، لا نملك كل الإجابات، ولكن لا بأس بذلك لأنه يمكننا اتخاذ قفزة الإيمان، والمضي قدمًا، ويمكننا أن نغير مسارنا إذا اتخذنا قرارًا خاطئًا.”