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آمن عدن يفتح ملف “القضايا المقيدة ضد مجهول” ويوجه بإنهاء الاختلالات

AbdHassan25.06.2026
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آمن عدن يفتح ملف “القضايا المقيدة ضد مجهول” ويوجه بإنهاء الاختلالات

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

وجهت إدارة أمن العاصمة اليمنية الموسمية، اليوم الأربعاء، إعادة فتح ومتابعة أشياء معينة “المقيدة ضد مجهول”، بالتزامن مع التطورات في أقسام الشرطة بالمديريات.

وأكد مدير أمن الإعلام، اللواء الركن مطهر الشعيبي، على تحديد ما يشير إليه بشكل حقيقي في الملفات مثل العققة، حيث قدمها التركيز على مسائل مقسومة ضد مجهول ومتابعتها بشكل دقيق وعدم إهمالها.

ودعا الشعيبي إلى تعزيز تعزيز بين أقسام الشرطة المختلفة؛ وقامت برصد الإجرامية الأساسية، وتتبع المؤشرات التي تقود إلى تعقب المطلوبين وضبط سرعتهم، معتبراً أن الفعّال هو التركيز القوي على كثافة القوى ضد المجهولين ونتائج ملموسة على الأرض.

الحائز على جائزة القيادات الأمنية الجديدة بمضاعفة العدد والحلي بالنزاهة والأانة، محذراً من أي ممارسات قد تسيء للمؤسسة الأمنية.

وقال “المرحلة الحالية تتميز بحساسية عالية، واستجابة سريعة، وترجع بشكل مباشر إلى النيابات الداعمة للعدالة الناجزة.” – اللواء مطهر الشعيبي

وأقر الاجتماع بإحالة البلاغات مباشرة إلى إدارة البحث ولملاحقة المطلوبين والهاربين، وسرعة المراسلات مع البلاغات وعدم الثقة في أي تنازلات في الإشكالية في الآداب العامة.

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AbdHassan25.06.2026
12
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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