الخنبشي ييطلع على اصدارات مطار الريان ويؤكد أهمية الإصدار الإصدار الجوي

يمن مونيتور/قسم الأخبار

اطّلع عضو مجلس القيادة اختصاص ومحافظ حضرموت، سالم أحمد الخنبشي، الثلاثاء، على أدوات ، وسير العمل فيه، واحتياجاته للعملية، خلال لقائه مدير عام المطار المهندس عادل أحمد باوزير، مدينة المكلا.

وبحسب الوكالة اليمنية الرسمية، ناقش المؤتمر أبرز التحديات التي تواجه المطار، إلى جانب ما نملكه من خدمات ومطالبات خاصة بالخدمات الخاصة بالخدمات العامة، بما في ذلك تحسين مستوى الخدمات المقدمة للعملاء وتلبية احتياجاتهم.

كما يستعرض حداثة مشروع إعادة تأهيل الصالات الداخلية للمطار، والجهود الجزئية الجزئية وغير المتنوعة، بما في ذلك بما في ذلك مع تطور شعبية في حرية النشر ويستعد المطار لاستقبال المزيد من المطارات.

أهمية العمل على خطوط الطيران الجديدة من خلال زيادة عدد الخطوط الجوية وافتتاح خطوط طيران جديدة، ما يهم إلى ذلك يسهم في تسهيل حركة الشحن، التأمين النشاط الاقتصادي والأي، ودعم مكان مطار الريان الدولي كبوابة رئيسية لمحافظة حضرموت والمحافظات المجاورة.