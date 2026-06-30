تتطلع فودافون إلى تقديم خدمات 5G+ في بطولة ويمبلدون

ونتيجة لما تعتقد شركة الاتصالات المندمجة مؤخرًا أنه مثال رائع لاستثمارها البالغ 11 مليار جنيه إسترليني في البنية التحتية في جميع أنحاء المملكة المتحدة، كشفت فودافون أنها تُظهر قدرة شبكة 5G+ وتقطيع الشبكة كجزء من وضعها كشريك الاتصال الرسمي لبطولات ويمبلدون.

على وجه التحديد، تمنح تجربة خدمة 5G+ من فودافون المشجعين في ملاعب ويمبلدون بارك – التي تقع على بعد مسافة قصيرة من المكان الرياضي الشهير في جنوب غرب لندن – القدرة على إعادة إرسال نخبة نجوم ويمبلدون عند تسديدها.

قالت فودافون إنها ليست على علم بأي تقنية أخرى معروفة علنًا تدعم تقنية 5G قامت بمثل هذا العرض التوضيحي – ستلتقط ذراع آلية بيانات الخدمة المباشرة من البث المباشر لقناة BBC Wimbledon وتدفقها عبر شريحة شبكة 5G + مخصصة في الوقت الفعلي.

بشكل عام، تهدف العروض التوضيحية إلى عرض زمن الوصول المنخفض والسرعة والموثوقية لشبكة 5G + من Vodafone، حيث يُزعم أن الذراع الآلية قادرة على تكرار موضع الملعب وزاويته ومساره بدقة أثناء ترك مضرب اللاعبين، مما يسمح للجماهير بمحاولة إعادة التسديدات في الوقت الفعلي.

يتم تمكين خدمة 5G+ من خلال تقنية 5G+ Local Slicing من Vodafone، ولأغراض هذا التنشيط، تم تكوين شريحة شبكة على شبكة Vodafone 5G المستقلة لضمان وصلة هابطة بسرعة 32 ميجابت في الثانية ووصلة صاعدة بسرعة 8 ميجابت في الثانية.

ويتم بث البث عبر شريحة الشبكة المحلية Vodafone 5G+، التي تم إطلاقها في وقت سابق من عام 2026، والتي تتضمن “شريحة” مخصصة من الشبكة محفوظة لضمان اتصال سريع وسلس ودون انقطاع. يتم جمع القياس عن بعد باستخدام تقدير الوضعية وتتبع الأشياء والتعرف البصري على الأحرف.

أشارت فودافون إلى أنه، مع الأخذ في الاعتبار التأخير القياسي في بث البث الرسمي، تطلق خدمة 5G+ الكرة خلال ثانية واحدة منها تاركة مضرب اللاعب في ملعب ويمبلدون. قد يؤدي التأخير في بث البث الرسمي إلى إطالة الوقت بين إرسال الرياضي وإرسال الذراع الآلية.

تقوم المعدات أيضًا بتخزين الإرسالات من تاريخ البطولات، مما يتيح للمشاركين فرصة إرجاع الإرسالات المميزة من لاعبيهم المفضلين.

وأضافت فودافون أنه حتى الآن، كان على الشركات التي تدير عمليات حرجة على شبكات الهاتف المحمول قبول الاتصال المشترك دون ضمان الأداء. وذكرت أن 5G+ Local Slicing يزيل الآن هذا القيد ويضمن “خطًا سريعًا” خاصًا مخصصًا للعميل.

بالإضافة إلى ذلك، والأهم من ذلك، قال المشغل، أن الشريحة يمكنها التغلب على تحديات الاتصال التي تعتبر نموذجية لهذه الأحداث الحية ذات حركة المرور العالية والكثافة العالية. في هذه الحالة، يعني ذلك أنه يمكن إعادة إنشاء كل إرسال على الفور، حتى أثناء ذروة الطلب عندما يتجمع عشرات الآلاف من المشجعين عبر الملاعب المميزة وفي قائمة انتظار بطولة ويمبلدون الشهيرة.

ستتيح ذراع فودافون الروبوتية 5G + خدمة للجماهير تجربة ما سيكون عليه اللعب ضد أساطير ويمبلدون



باعتبارها شريك الاتصال الرسمي لبطولة ويمبلدون، قامت فودافون بتعزيز شبكة 5G الخاصة بها من خلال نشر طيف النطاق C في جميع أنحاء ويمبلدون والملاعب. يشير طيف النطاق C إلى طيف النطاق المتوسط ​​حوالي 3.4-3.8 جيجا هرتز، وهو مصمم لتوفير توازن قوي بين التغطية والسعة، مما يوفر سعة متزايدة، مع سرعات أعلى على مساحة أوسع. وقالت فودافون إن هذا يعني اتصالاً أكثر موثوقية وأداءً أفضل عندما تكون الشبكة أكثر انشغالًا.

يمكن تخصيص إمكانات الأداء لكل شريحة وفقًا لحالات الاستخدام التي تتصل بها – أي مع زمن استجابة منخفض وعرض نطاق ترددي عالٍ، تعتقد فودافون أن تقسيم الشبكة يوفر فرصًا جديدة للشركات، سواء كانت تجارب المعجبين في الأحداث المباشرة، أو مساعدة المذيعين على البث “بسلسة” من لحظات الأخبار الرئيسية أو توفير اتصال بالغ الأهمية لقطاعات مثل التصنيع والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والبيع بالتجزئة.

قال أندريا دونا، كبير مسؤولي الشبكة في VodafoneThree، تعليقًا على العرض التوضيحي: “مع 5G+، لا نقوم فقط بربط المشجعين، بل نقربهم من الحدث بشكل لم يسبق له مثيل”. “باستخدام شريحة شبكة مخصصة، يمكننا توفير السرعة والسعة والموثوقية اللازمة لإعادة إنشاء الإرسالات الاحترافية في الوقت الفعلي، مما يخلق تجربة مشجعين لمرة واحدة في العمر، حتى على شبكة مزدحمة.

“من خلال استثمارنا البالغ 11 مليار جنيه إسترليني، قمنا بتعزيز الاتصال في ويمبلدون وما حولها. [Customers of] يمكن لثلاثة عملاء الآن الاستفادة من نفس التجربة السلسة التي استمتع بها مستخدمو فودافون لسنوات، مع القدرة على الاتصال بأفضل تغطية متاحة دون أي تكلفة إضافية. لقد قمنا أيضًا بنشر طيف النطاق C لتعزيز السعة والسرعات بشكل أكبر – مما يوفر تجربة أفضل للجماهير وإبقائهم على اتصال في اللحظات الأكثر أهمية.

سلطت الأبحاث التي أجرتها شركة فودافون الضوء على كيفية الاستشهاد بتجارب المشجعين في الأحداث الرياضية من قبل 41% من البريطانيين كعامل مهم في تقريبهم من الحدث. بالنسبة للبعض، يتضمن ذلك استكشاف زوايا مشاهدة جديدة من خلال الواقع المعزز أو الواقع الافتراضي (16%)، بينما بالنسبة لـ 12%، يتعلق الأمر بإتاحة الفرصة للشعور بما يعنيه أن تكون رياضيًا من النخبة.