تعز تحظر تأجير الوصفة المؤدية للمرافق العامة ونظم البسطات

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

وافقت السلطات المحلية في محافظة تعز، الثلاثاء، إجراءات جديدة تنظيما شاملا من مختلف الحضري، أبرزها حظر التأجير التخصيصي الذي تعيق حركة التنقل أو تعرقل الوصول إلى المسجد العام، ضمن خطة شاملة لتنوع الحضري في المدينة.

وجاءت بصراحة خلال اجتماع ترأسه محافظ تعز نبيلان، حيث وجهت باعتماد مواقع محددة للسياسات وتنظيم مؤشرات انتشارها، مع إلزام المتعهدين بالتقيد بالضوابط المنظمة للأسواق والشوارع، وتحميلهم مسؤولية تنفيذ أعمال الأعمال وفق الأداءات المعتمدة.

بعناية، قام بمراجعة رئيس اللجنة التنسيقية، الوكيل الدقيق للتطوير العارف الشامل، ما توصلت إليه اللجنة والفرق الفنية التابعة لها من إجراءات إعادة التحديد إلى إعادة التحديد من التحديد الدقيق.

كما قدم نائب رئيس اللجنة، وكيل المحافظ للتخطيط الفني مهيب الحكيم، تصوراً لخطة تنظيم حضري بدأ يبدأ في إعادة ترتيب الابتكار، التجديد الاختياري، ويبدو المظهر العام للمدينة، مع الحفاظ على مصادر الباعة عبر المواقع توفير، إلغاء الاشتراك بين الجنسين.

وأقر الاجتماع تشكيل لجان ميداني خارجي مديري مديريات مدينة تعز، تولّى تنفيذ التنظيم الدقيق والرقابة على تطبيق استراتيجية التنظيم الحضري، بما في ذلك الانضباط ويحافظ على العام العام.