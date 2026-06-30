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وزير الدفاع اليمني يتسع لخطوط “التصنيع العسكري” ويشدد على رفع الجاهزية القتالية

AbdHassan30.06.2026
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وزير الدفاع اليمني يتسع لخطوط “التصنيع العسكري” ويشدد على رفع الجاهزية القتالية

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

بما أن وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن طاهر العقيلي، اليوم الثلاثاء، دائرة عسكرية في محافظة مارب، ما له أهمية تعزيز القدرات العسكرية والاعتماد الذاتي المسلح.

واطلع العقيلي على أبرز ما تم إنتاجه بدقة محلية، والتي تظهر نماذج متطورة من القناصات، والصواريخ، والقذائف، والذخائر وأنواعها، بالإضافة إلى تدريب الأطقم والآليات العسكرية.

قدم وزير الدفاع أن تطوير الميكروفون يمثل “أولوية الملحدة” نتيجة لمتطلبات الحرب وتحديث التطورات التقنية الجديدة.

وكان العقيلي قد ترأس اجتماعياً عسكرياً مؤكداً وموسعاً في مارب، ضم رئيس هيئة الأركان، والمفتش العام، وقادة المناطق (الثالثة والسادسة والسابعة) ورئاسة الهيئات والدوائر.

وكرّس للاجتماع يبادر إلى إجراء تغييرات سريعة والتغيرات العديدة وتعددها على الوضع في اليمن، حيث يشدد العقيلي على ضعف أضعاف المضاعفة والكثافة والجاهزية القتالية الكيانات الكيانات العسكرية والتركيبة في البلاد.

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AbdHassan30.06.2026
17
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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