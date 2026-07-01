يأخذ Open Cosmos مراقبة الأرض إلى الوقت الحقيقي تقريبًا

أطلقت شركة الفضاء Open Cosmos برنامج OpenConstellation 1.0، المصمم لتحويل كيفية استجابة الحكومات والمؤسسات للأحداث سريعة الحركة.

يُقال إن شركة Open Cosmos هي إحدى شركات البنية التحتية الفضائية الأسرع نموًا في أوروبا. في أكتوبر 2025، تم اختيار الشركة من قبل وكالة الفضاء الإسبانية ووكالة الفضاء الأوروبية (ESA) لقيادة تطوير المكون الإسباني لكوكبة الأطلسي، التي يُقال إنها أكبر كوكبة لمراقبة الأرض يتم التعاقد عليها على الإطلاق في إسبانيا.

يُقال إن OpenConstellation 1.0، الذي يضم الجيل التالي من أقمار مراقبة الأرض، مصمم لتقليل التأخير “بشكل كبير” بين طلب صور الأقمار الصناعية وتلقي رؤى مهمة. والغرض منه هو دعم العمليات الحكومية والمؤسسية ذات المهام الحرجة، بدءًا من الاستجابة للكوارث والمراقبة البيئية وحتى حماية البنية التحتية للطاقة وعمليات التعدين وتخطيط المدن الذكية.

ومن خلال تسريع الوصول إلى معلومات الأرض، قالت Open Cosmos إن الكوكبة تمكن المؤسسات من اتخاذ قرارات أسرع وأكثر ثقة عندما يكون التوقيت أكثر أهمية.

من الناحية التركيبية، تجمع المنصة بين التصوير الفائق الطيفي والتصوير متعدد الأطياف عالي الدقة لتوفير رؤية واسعة النطاق وتحليل مفصل للغاية للأرض. تم تصميم المنتج متعدد الأطياف لتمكين المراقبة عالية الدقة عبر مناطق جغرافية كبيرة، في حين يوفر التصوير الفائق الطيفي تحديدًا دقيقًا للمواد والتحليل البيئي.

تم تصميم الكوكبة خصيصًا للمراقبة على مستوى الكوكب، وهي مجهزة بمعالجة مدعومة بالذكاء الاصطناعي (AI) على متن الطائرة، وحمولات إنترنت الأشياء، والروابط بين الأقمار الصناعية. وسوف يكتشف بسرعة ويحلل وينقل الأفكار القابلة للتنفيذ مباشرةً من الفضاء في الوقت الفعلي تقريبًا.

من خلال الجمع بين المعالجة على متن الطائرة والاتصالات المباشرة بين الأقمار الصناعية، يُزعم أن OpenConstellation 1.0 قادر على تحويل كميات هائلة من بيانات مراقبة الأرض إلى معلومات استخباراتية قابلة للتنفيذ بشكل أسرع وأكثر كفاءة من أنظمة الأقمار الصناعية التقليدية.

وفيما يتعلق بقدرة نقل البيانات المحددة، يقال إنه قادر على توفير صور عالية الجودة في أقل من أربع ساعات، مما يتيح مراقبة الكوارث والتهديدات الأمنية وحوادث البنية التحتية والتغير البيئي في الوقت الفعلي تقريبًا، كما أنه قادر على تقديم معلومات استخباراتية قابلة للتنفيذ في أقل من 30 دقيقة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لـ OpenConstellation 1.0 التقاط ما يصل إلى ثلاثة ملايين كيلومتر مربع من بيانات مراقبة الأرض يوميًا.

سيتم إطلاق الأقمار الصناعية الأولية طوال عام 2026، مع الاستفادة من قدرات التصنيع الخاصة بشركة Open Cosmos في عموم أوروبا. سيتم بناء المركبة عبر منشآت في المملكة المتحدة وإسبانيا واليونان والبرتغال، وستمثل الكوكبة خطوة إلى الأمام في الجيل القادم من البنية التحتية السيادية لمراقبة الأرض في أوروبا.

قال رافائيل جوردا سيكوير، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Open Cosmos: “إن أكبر التحديات التي يواجهها العالم تتحرك بشكل أسرع من أي وقت مضى – بدءًا من الكوارث الطبيعية والتهديدات الأمنية إلى التغير البيئي ومخاطر البنية التحتية الحيوية – ولكن الوصول إلى معلومات الأقمار الصناعية في الوقت المناسب لم يواكب هذه الوتيرة”.

“يغير OpenConstellation 1.0 ذلك. من خلال الجمع بين المهام السريعة ومعالجة الذكاء الاصطناعي المدمجة والطي في طبقة النطاق العريض من كوكبة ConnectedCosmos وموفري الاتصال الآخرين من الشركاء الخارجيين، يمكننا تقديم رؤى قابلة للتنفيذ حول الأرض في أقل من 30 دقيقة. وهذا يعني أنه يمكن للحكومات والمؤسسات الانتقال من رد الفعل المتأخر إلى اتخاذ القرار في الوقت الفعلي تقريبًا. يتعلق الأمر بتحويل الأقمار الصناعية من أنظمة التصوير السلبية إلى شبكات استخباراتية سريعة الاستجابة.”