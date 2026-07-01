ارتفاع أسعار الذهب في اليمن مع تصاعدي للأوقية العالمية

يمن مونيتور/قسم الأخبار

سجلت أسعار الذهب في اليمنية، اليوم الأربعاء 1 يوليو/تموز 2026، بالتزامن مع تسارع مؤشرات الأصفر في المنطقة العالمية.

وبلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 21 في مدينة عدن 175,208 ريالات يمنية، حيث سجل جرام الذهب عيار 24 202,212 ريالًا.

كما وصل سعر جنيه الذهب عيار 21 (وزن 8 جرامات) إلى 1,412,028 ريالًا، بينما بلغ سعر كيلو الفضة 3,153,419 ريالًا.

سجل صنعاء، سعر شراء جرام ذهب عيار 21 نحو 60,072 ريالًا، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 69,295 ريالًا، ولا سعر جنيه ذهب عيار 21 إلى 484,359 ريالًا.

وعلى مستوى العالم، بلغ سعر شراء أوقية الذهب 3967.27 وتعرف فيما سجل سعر 3967.39 إيران، بينما وصل سعر أوقية الذهب بين 57.376 و57.397.

وتواصل أسعار الذهب في اليمن المتأثرة بالحركة العالمية، إلى جانب تباين أسعار العملات بين المناطق في جميع أنحاء العالم، ما يؤدي إلى تمييز المؤشرات بين المحافظات.