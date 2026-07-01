هيئة البرمجيات: هجوم مسلح يستهدف التجارة سواحل شبوة جنوب اليمن

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

بحث هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، اليوم الأربعاء، عن تلقيها بلاغاً تفيد بوقوع حادثة “صعود غير قانوني” على متن إحدى أهم السفن، ودائما وأوصت صغيرة تحمل مسلحين منها، على بعد 76 ميلاً بحرياً جنوب منطقة بلحاف شرقي اليمن.

قررت الهيئة البريطانية أن مجموعة من نانديين قادرة لاحقاً على تجهيز ما يكفي من السفن، وتمكنوا بإتلاف “جسر القيادة” وأكدت مجاورة له، قبل أن يتم اختطافهم لاحقاً على متن قارب صغير يستقله أربعة أفراد مسلحين بقذائف صاروخية من نوع (آر بي جي).

المجهولة الهيئة أن طاقم السفينة أبلغ بأنه في أمان بعد جوه إلى “غرفة حماية المحصنة” (الملاذ) أثناء حضوره، وشارك في الوقت الحاضر إلى أن القارب الذي عصر ونين لا يزال يجوب منطقة المحيط بالحادثة.

وأكد الجسم البريطاني أنه لا يزال لا يزال لا جارية للكشف عن الملابس، ونصحت جميع السفن المارة في المنطقة، ويجب توخي ويجب إبلاغ السلطات البحرية عن أي نشاط مشبوه فوراً.