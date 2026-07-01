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هناك اثنان منها لم يتأخرا لتأخرها أمام الليبراليين وبلوغ الـ16

AbdHassan01.07.2026
19
هناك اثنان منها لم يتأخرا لتأخرها أمام الليبراليين وبلوغ الـ16

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

ماذا تم اختياره انجليزيًا سيه في دور الـ16 من كأس العالم 2026، ولم يتأخر تأخره إلى فوز صعب على منتخب الكونغو الديمقراطية 2-1، في مباراة مثيرة ضمن منافسات دور الـ32.

وقد أصبح الأمر غير مؤكد بشكل عام، حيث افتتح بريان سيبنجا التسجيل للكونغو الديمقراطية في أصغر السابعة، واضعا تماما تحت ضغط التنظيم الدفاعي القوي للمنافسة الأفريقية.

وظللت النتيجة على حالها حتى اللحظة الثانية، قبل أن يتدخل القائد هاري كين ويعيد المنتخب هناك إلى اللقاء بإحرازه هدف في الدقيقة 75.

وواصل اختياره باختياره لخطف بطاقة التأهل، لينجح كين مجددًا في رسوم الشباك عند الدقيقة 86، مسجلًا هدف الفوز الذي أنقذ الجميع من مفاجأة مدوية.

الإنجازات، تأهلت إلى دور الـ16، حيث ستواجه منتخب المكسيك في المرحلة التوقف.

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AbdHassan01.07.2026
19
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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