تأريض أسعار الريال اليمني مع تجارب بين صنعاء وعدن

يمن مونيتور/قسم الأخبار

قرر سعر الدولار الأمريكي، الخميس، عند 531 ريالًا، و533 ريالًا للبيع في مناطق خدع جماعة الحوثيين بصنعاء، حتى وصلت إلى العاصمة المؤقتة عدن 1554 ريالًا و1562 ريالًا للبيع.

وبحسب بيانات سوق الصرف، سجل صنع الريال السعودي في 139.8 ريالاً و140.2 ريالاً للبيع، بينما بلغ في عدن 410 ريالات و413 ريالاً للبيع.

وتواصل أسعار العملات الأجنبية في السوق تباينها بين صنعاء وعدن، في ظل استمرار اليورو واختلاف العرض والطلب في المحلية، فيما تبقى أسعار الصرف للتغير بشكل جزئي.