تعمل خدمة الإطفاء والإنقاذ في برلين على تحسين البنية التحتية السلبية للشبكة
كجزء من مساعدة مهمة خدمة الطوارئ الألمانية الواضحة لإطفاء الحرائق قبل أن تبدأ، كشف مزود كابلات الشبكة من Trans Data Elektronik (TDE) أنه يعمل مع خدمة الإطفاء والإنقاذ في برلين لترقية الشبكة الأساسية التي تعتمد عليها عملياتها، مما يضمن الأمن والموثوقية على كل المستويات ورفع القدرة في غرفة الخادم.
من خلال الاستجابة لأكثر من 500000 مكالمة سنويًا، تلعب خدمة الإطفاء والإنقاذ في برلين دورًا رئيسيًا في الحفاظ على سلامة العاصمة الألمانية يومًا بعد يوم. وتوظف الشركة أكثر من 6,600 شخص في خدمات مكافحة الحرائق والإنقاذ، وبرامج الإدارة والمتدربين للتعامل مع عبء العمل الهائل، وتعمل من خلال 35 محطة إطفاء منتشرة في جميع أنحاء المدينة.
بالإضافة إلى التعامل مع حالات الطوارئ المتعلقة بالحرائق، تشكل خدمات الطوارئ الطبية الغالبية العظمى من عملياتها بنسبة 86%، تليها المساعدة الفنية والاستطلاع.
ولضمان سلاسة العمليات، تتطلب الخدمة بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات عالية الأداء ومستقرة للاستجابة بشكل موثوق لمكالمات الطوارئ وتنسيق العمليات. ومع ذلك، مع مرور الوقت، قام القسم بتجميع العديد من الأنظمة والوظائف الإضافية المختلفة في رفوف الخوادم الخاصة به – وهي بيئة معقدة لم تعد تلبي المتطلبات الحالية.
وفي الواقع، فإن خزائن الخادم التي يعود تاريخها إلى عامي 1991 و1992، وبسبب العديد من الكابلات والمكونات المعدلة، لا يمكن فتحها إلا بصعوبة كبيرة وبواسطة فريق متخصص من الفنيين.
لم تكن هناك تهوية نشطة. كان تكييف الهواء صاخبًا جدًا وحجمه غير صحيح. وكان نظام توزيع الطاقة يقتصر على شريط طاقة بسيط. ستوضع كابلات النحاس والألياف الضوئية وكابلات الطاقة بشكل عشوائي جنبًا إلى جنب على حامل الكابلات، وقد أدى الافتقار إلى أنظمة إدارة الكابلات إلى تشابك مربك للكابلات. وهذا جعل أعمال الصيانة والترقيات والإصلاحات أكثر صعوبة إلى حد كبير.
في الأساس، لم تستوف حالة غرفة الخادم المعايير الأمنية المطلوبة بأي شكل من الأشكال – لا من الناحية التشغيلية أو المادية ولا من حيث تكنولوجيا المعلومات. وكان الإصلاح الشامل ضروريا.
الاستعداد التشغيلي
وبما أن خدمة الإطفاء والإنقاذ في برلين مصنفة كسلطة عامة أو منظمة ذات مسؤوليات أمنية، فلا يمكن ببساطة إغلاق البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واستبدالها. كان على النظام أن يظل جاهزًا للعمل بينما واصل قسم الإطفاء عمله لضمان جاهزيته التشغيلية غير المقيدة.
ولتنفيذ مشروع الترقية، قررت خدمة الإطفاء والإنقاذ في برلين الاستعانة بمساعدة مهنية من شركة TDE ومقرها دورتموند، والتي كانت مسؤولة عن توريد مكونات الشبكة السلبية. كما دعم الفريق خدمة الإطفاء والإنقاذ في اختيار النظام، وتخطيط تكوين الرفوف وتكليف شركة Wisag بالتأكد من تجهيز غرفة التحكم وفقًا للوائح الصحة والسلامة.
تم تجديد البنية التحتية للشبكة السلبية لغرفة الخادم وتوحيدها بالكامل لإنشاء أساس متوافق مع المعايير ومنظم ومتاح للغاية لعمليات تكنولوجيا المعلومات. طرحت TDE نظام TML الخاص بها – وهو نظام كابلات معياري يضم حاملات وحدات قابلة للسحب مقاس 19 بوصة، تحتوي كل منها على ثماني وحدات وكابلات داخلية للتوزيع الصغير مع 12F-MPO وكابلات جذع TP ووصلات MPO/MTP.
تم تصميم النظام للسماح بدمج وحدات TP والألياف الضوئية في حامل وحدة واحد، وبالتالي ضمان ما تدعي TDE بأنه كثافة تعبئة “عالية بشكل استثنائي” تصل إلى 96 منفذًا من الألياف الضوئية أو 48 منفذًا نحاسيًا في وحدة ارتفاع واحدة فقط مع نظام MPO.
ويقال إن الكابلات التي تستخدم كابلات TML الداخلية للتوزيع الدقيق وثمانية موصلات MPO مكونة من 12 ليفًا على وجه الخصوص، يخدم كل منها ستة منافذ، توفر ميزة كبيرة مقارنة بالخدمات التقليدية باستخدام كابلات التصحيح الفردية أو الكابلات الجانبية أو الكابلات الداخلية. ولضمان الموثوقية وتجنب تعطيل العمليات اليومية، قامت خدمة الإطفاء بإعداد البنية التحتية السلبية للشبكة بالتوازي مع النظام الحالي ثم قامت بترحيل الخدمات على مراحل.
تقبل شركة الكابلات أن تلبية المعايير العالية لخدمة الإطفاء والإنقاذ كان يمثل تحديًا. بالإضافة إلى الجودة المعتمدة والشركاء الموثوقين وأوقات الاستجابة القصيرة والمشورة الشخصية، لعبت التكاليف أيضًا دورًا مهمًا.
وبعد أربع سنوات من التخطيط والتجديد والتجهيز والتركيب، تم تشغيل غرفة الخادم بمعداتها الجديدة في نهاية عام 2025، ويقال إنها أدت إلى استقرار البنية التحتية التقنية لنظام تكنولوجيا المعلومات.
وقد تم الآن توحيد البنية التحتية السلبية ورفع مستواها إلى أحدث المعايير، وأكدت TDE أنها تشكل الآن أساسًا مستقرًا ومتوافقًا مع المعايير وموثوقًا لعمليات تكنولوجيا المعلومات. على وجه الخصوص، يقال إن التوفر والتسامح مع الأخطاء قد تم تحسينهما بشكل ملحوظ.
بشكل عام، قالت TDE إن نظام الرفوف الحديث والكابلات الهيكلية والفصل الواضح بين الأنظمة المختلفة يمكن أن يقلل من مخاطر الفشل والانقطاعات غير المخطط لها.
علاوة على ذلك، فإن الهيكل الجديد يزيد من الشفافية ويتيح التوثيق الواضح، مما يسمح بتحليل الأخطاء بسرعة أكبر وتنفيذ أعمال الصيانة أو التوسعة دون انقطاع أثناء تشغيل النظام.
كما أن التوسع المتجانس للشبكة يقلل أيضًا من متطلبات تدريب الموظفين ويسمح بإدارة قطع الغيار بشكل أكثر كفاءة وانسيابية. في نهاية المطاف، أرسى التحديث الأساس للتوسع في المستقبل، وتحقيق كثافة طاقة أعلى وتحديث التقدم التكنولوجي في بيئة مركز البيانات.
قال ماركو وايز، مدير عمليات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في خدمة الإطفاء والإنقاذ في برلين: “نحن نعمل مع TDE على البنية التحتية السلبية للشبكة منذ عام 2021”.
“لهذا السبب كان من المهم بالنسبة لنا أن يكون النظام الجديد متوافقًا تمامًا مع الحل الحالي لدينا. في هذا المشروع، تولت TDE المسؤولية الأساسية عن التخطيط والتوريد ومعالجة الطلبات للبنية التحتية السلبية بأكملها وأنجزت هذه المهمة بما يرضينا تمامًا. نحن سعداء جدًا بالتحديث. وسوف نستمر في الاعتماد على مشورة خبراء TDE في المشاريع المستقبلية. “
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