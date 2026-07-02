تعمل خدمة الإطفاء والإنقاذ في برلين على تحسين البنية التحتية السلبية للشبكة

كجزء من مساعدة مهمة خدمة الطوارئ الألمانية الواضحة لإطفاء الحرائق قبل أن تبدأ، كشف مزود كابلات الشبكة من Trans Data Elektronik (TDE) أنه يعمل مع خدمة الإطفاء والإنقاذ في برلين لترقية الشبكة الأساسية التي تعتمد عليها عملياتها، مما يضمن الأمن والموثوقية على كل المستويات ورفع القدرة في غرفة الخادم.

من خلال الاستجابة لأكثر من 500000 مكالمة سنويًا، تلعب خدمة الإطفاء والإنقاذ في برلين دورًا رئيسيًا في الحفاظ على سلامة العاصمة الألمانية يومًا بعد يوم. وتوظف الشركة أكثر من 6,600 شخص في خدمات مكافحة الحرائق والإنقاذ، وبرامج الإدارة والمتدربين للتعامل مع عبء العمل الهائل، وتعمل من خلال 35 محطة إطفاء منتشرة في جميع أنحاء المدينة.

بالإضافة إلى التعامل مع حالات الطوارئ المتعلقة بالحرائق، تشكل خدمات الطوارئ الطبية الغالبية العظمى من عملياتها بنسبة 86%، تليها المساعدة الفنية والاستطلاع.

ولضمان سلاسة العمليات، تتطلب الخدمة بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات عالية الأداء ومستقرة للاستجابة بشكل موثوق لمكالمات الطوارئ وتنسيق العمليات. ومع ذلك، مع مرور الوقت، قام القسم بتجميع العديد من الأنظمة والوظائف الإضافية المختلفة في رفوف الخوادم الخاصة به – وهي بيئة معقدة لم تعد تلبي المتطلبات الحالية.

وفي الواقع، فإن خزائن الخادم التي يعود تاريخها إلى عامي 1991 و1992، وبسبب العديد من الكابلات والمكونات المعدلة، لا يمكن فتحها إلا بصعوبة كبيرة وبواسطة فريق متخصص من الفنيين.

لم تكن هناك تهوية نشطة. كان تكييف الهواء صاخبًا جدًا وحجمه غير صحيح. وكان نظام توزيع الطاقة يقتصر على شريط طاقة بسيط. ستوضع كابلات النحاس والألياف الضوئية وكابلات الطاقة بشكل عشوائي جنبًا إلى جنب على حامل الكابلات، وقد أدى الافتقار إلى أنظمة إدارة الكابلات إلى تشابك مربك للكابلات. وهذا جعل أعمال الصيانة والترقيات والإصلاحات أكثر صعوبة إلى حد كبير.

في الأساس، لم تستوف حالة غرفة الخادم المعايير الأمنية المطلوبة بأي شكل من الأشكال – لا من الناحية التشغيلية أو المادية ولا من حيث تكنولوجيا المعلومات. وكان الإصلاح الشامل ضروريا.