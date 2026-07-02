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قام وزير الدفاع اليمني بزيارة شبوة ويؤكد الجاهزية العسكرية للقوات في محور اعتق

AbdHassan02.07.2026
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قام وزير الدفاع اليمني بزيارة شبوة ويؤكد الجاهزية العسكرية للقوات في محور اعتق

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

زار وزير الدفاع اليمني، فريق الركن طاهر العقيلي، الخميس، محافظة شبوة، حيث بحث مع السلطات المحلية والقيود العسكرية لتوجيهات سريعة وجاهزة للقوات الحكومية في التركيز.

حسنًا لقائه محافظ شبوة عوض بن الوزير، بحضور عدد من كبارين وتوقعيين، قال العقيلي العسكري إن محافظة شبوة تتمتع بأهمية مهمة نظرًا لموقعها الوظيفي وما تمتلكه من مقومات عسكرية واقتصادية، مشيدًا بما في ذلك وصفه بحالة دائمة بين التشكيلات المحدودة في تقليل وانعكاسها على خصوصيتها.

إنها وحدة الوزارة الدفاعية تعمل على رفع الوحدات العسكرية الجاهزية، بما في ذلك من ينفذ مهامها في ظل قناعة جماعة الحوثيين.

إطار في هذه الزيارة، سيئ العقيلي محور القيادة اعتق، وعقد اجتماعاً مع مدير رئيسي، استمع خلاله إلى إحاطة قدمها قائد القائد وقائد اللواء 30 مشاة، اللواء الركن عادل المصعبي، تناولت مستوى الجاهزية، والهام بشكل سريع، إضافة إلى المتطلبات المتعلقة بالأفراد العسكريين والإمكانات التنفيذية.

وقال الوزير إن قيادة وزارة الدفاع ماضية في دعم إعادة بناء القدرات القتالية لمحور عتق بنجاحه العسكري، مشيداً الانضباط والجاهزية الذي أسسه القائد العسكري.

من ناحية أخرى، اعتبر محافظ شبوة أن احترام الاهتمام بوزارة الدفاع العسكرية بالمحافظة، وينظر إلى الوزير عدداً من الاحتياجات الخاصة، إلى جانب وجهات النظر انطلاقاً من التوجهات التنظيمية وقدراتها.

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AbdHassan02.07.2026
15
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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