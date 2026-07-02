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الرئيس اليمني يعين عبدالفتاح الشعيبي رئيساً لجامعة الضالع

AbdHassan02.07.2026
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الرئيس اليمني يعين عبدالفتاح الشعيبي رئيساً لجامعة الضالع

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

أصدر رئيس مجلس التنسيق اليمني، يوم الخميس، الحزب الجمهوري رقم (54) نهائياً لعام 2026، القاضي الدكتور عبدالفتاح قاسم ناصر الشعيبي رئيساً لجامعة الضالع.

وننشر في مادته الأولى على تعيين الشعيبي رئيساً للجامعة، فيما يتعلق بالمادة الخام الثانية من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

يأتي تعيين أول رئيس لجامعة الضالع في إطار خطوات حكومية لإنشاء استكمال الجامعة وتفعيل، بعد تفعيلات الرئيس شهدها العام لتجهيز إداراتها الإدارية والأكاديمية.

وكان وزير التعليم العالي بحثًا علميًا قد، في وقت سابق من العام، مع مراعاة الضالع استكمال التدابير الفنية والإدارية اللازمة لتفعيل الجامعة، ضمن مساعٍ حكومية لوضعها على مسار التشغيل، بعد سنوات من صدور قرار تصميمها دون أن تشارك في العمل العملي.

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AbdHassan02.07.2026
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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