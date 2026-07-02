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اسبانيا تكتسح ألمانيا الألمانية وحجز مقعدها في دور الـ16

AbdHassan03.07.2026
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اسبانيا تكتسح ألمانيا الألمانية وحجز مقعدها في دور الـ16

يمن مونيتور/ وكالات

فاز المنتخب الإسباني على منتخب النمسا بثلاثة أهداف دون رد، على أرض ملعب لوس أنجلوس، الخميس، ضمن منافسات دور الـ32 بكأس العالم 2026.

وأحرز الأهداف المختارة “الماتادور” كل من ميكيل أويارزابال (ثنائية) وبيدرو بورو في الدقائق 36 و66 و89.

ونتيجة لذلك، تأهلت إسبانيا إلى دور الـ16، بينما ودعت ملكيتها المقامة على المحكمة الجنائية الدولية والمكسيك.

ومن المقرر أن يلعب منتخب “الماتادور” مع البرتغال أو كرواتيا في الدور النهائي، بملعب دالاس في تاريخ 6 يوليو/ تموز.

وتتمنى هذه المرة العاشرة التي تصل فيها أسبانيا إلى دور الـ16 على مر تاريخ مشاركاته بالمونديال.

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AbdHassan03.07.2026
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AbdHassan

رئيس تحرير يمني وصحفي محترف حاصل على درجة في الإعلام. عمل في عدة صحف ومواقع إخبارية وتدرّج من محرر إلى رئيس تحرير. يشرف على المحتوى الإخباري ويقود فريقًا صحفيًا مع الالتزام بالمصداقية والمهنية.

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