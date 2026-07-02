قررى تحضيرية من 36 عضواً التشكيلي لقوى حضرموت

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

وبعد عضو المجلس التنفيذي للرقابة اليمنية، محافظة محافظة حضرموت، الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، اليوم الخميس، قرراً محلياً قضى بتشكيل اللجنة التحضيرية لتأسيس “المجلس ليتمكني الأعلى للقوى والمكونات السياسية والمجتمعية الحضرمية 36 شخصية”.

تبعاً لاختلاف اللجنة التي يرأسها الخنبشي والتي تتبعها بشكل مناسب إلى اللجنة التحضيرية إذا ظهرت لأول مرة والضرورة خلال الفترة الفاصلة.

​ونجحاً للمكتب الإعلامي، ابتكار ابتكار التعاون والتوافق معها لمستقبل حضرموت، لدور أبنائها في رسم مستقبل محدد للمشاركة في مختلف الاستحقاقات الوطنية القادمة.

​وجاء اعتماد رقم (100) نهائياً 2026م، فعلياً إلى القانون رقم (4) نهائي 2000م فيما يتعلق بالطاقة المحلية ولائحته النشطة، واستجابةً للحاجة الملحة لتوحيد الصف الحضرمي تحكم مختلف القوى السياسية والمجتمعية في إطار إنتاج الحوار وتنسيق الديناميكيات.

​ونصت المادة الأولى من نوعها على تحديد مجلس اختياري الأعلى وتسمية أعضاء اللجنة التحضيرية للضيوف والعضوات المحافظات 35 شخصية من أبرز قادة السياسة والقبلية والأكاديمية والنسوية في حضرموت، وجاءت الأسماء باسم:

​سالم أحمد الخنبشي – رئيساً

​د. أحمد عبيد بن دغر – عضواً

​أكرم نصيب العامري – عضواً

​عبدالسلام عبدالله باعبود – عضواً

​عبدالله صالح الكثيري – عضواً

​محمد عبدالله حامد – عضواً

​الشيخ/ عمرو بن حبريش العليي – عضواً

​طارق سالم العكبري – عضواً

​ناصر أحمد القرزي – عضواً

​أحمد سعيد بن بريك – عضواً

​عبدالهادي عبداللاه التميمي – عضواً

​نجيب سعيد خنبش – عضواً

​عصام حبريش الكثيري – عضواً

​سلطان بن زايد التميمي – عضواً

سالم سعيد قمصي – عضواً

​طارق علي بلخشر – عضواً

​عوض عبدالله حاتم – عضواً

​محمد أحمد بالطيف – عضواً

​فادي حسن باعوم – عضواً

​عبدالمجيد سعيد وحدين – عضواً

​مارينا عوض الجوهي – عضواً

​وردة منصور النقيب – عضواً

​سلمى عوض الكثيري – عضواً

​الشيخ/ يحيى جعفر باجري – عضواً

​الشيخ/ صالح محمد باكرمان – عضواً

​د. رفعت سالم باصريح – عضواً

​محمد عوض البسري – عضواً

​د. عبدالله شيخ الكاف – عضواً

​فؤاد مفتاح راشد – عضواً

​الشيخ/ صالح بن حريز المري – عضواً

​هاني علي البيض – عضواً

​هشام حسين الكاف – عضواً

​يسرى عبدالله البطاطي – عضواً

​حسن سعيد الجابري – عضواً

عمر عبدالرحمن باجرش – عضواً

​عبدالعزيز صالح جابر – عضواً

​وتشهد محافظة حضرموت حراكاً سياسياً ومجتمعياً واسعة النطاق في ظل جهود القوى المحلية لتعزيز موقعها بشكل دقيق بالفط في أي تسويق سياسي ومكانه في جميع أنحاء العالم.