يمن مونيتور/ قسم الأخبار

تسلّم محافظة أرخبيل ستورى، دفعة من الوقود، 7.5 آلاف طن من مادة الفصل، مقدمة من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في إطار دعم محطات الكهرباء و تأمينية الخدمة خلال موسم الرياح.

ويهدف الدعم إلى خطوط الأساسية لمحطات التوليد في الأرخبيل خلال أشهر طويلة، بما في ذلك تضمين الكهرباء ويحد من الظروف التي تؤثر عليها المناخية والموسمية التي سجلتها لذلك، والتي لنحو أربعة أشهر.

ولم توفر محطات الكهرباء في قطررى بالوقود ضمن برامج الدعم التي ينفذها البرنامج السعودي لقطاع الطاقة في اليمن، وتشمل توفير المشتقات النفطية لذلك من 70 محطة كهرباء في عدد من المحافظات، لتأمين خدمة توصيل الاشتراك الحيوي مباشرة.

ركزت على نطاق واسع، فإن النابغة النفطية التي قدمتها السعودية لليمن خلال السنوات الماضية، عرضت مبلغًا قدره 180 مليون دولار في عام 2018، و422 مليون دولار في عام 2021، و200 مليون دولار في عام 2022، إلى الجزء الحالي لعام 2026، في إطار مساعي لدعم استدامة المساعدات الأساسية.