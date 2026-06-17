يمن مونيتور/ قسم الأخبار

ساهم المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في أن يغادر المهاجرون اليمنيون بشكل خاص، وتحتاج مجموعة مفاوضات مباشرة إلى جنيف سياسيًا شاملاً للانضمام إلى الأمم المتحدة، معتبراً أن غيتار الأخير قد يفتح فرصة جديدة للدفع بمسار السلام للانضمام.

الولايات المتحدة، وفي ظل إحاطته أمام المجلس الدولي، الثلاثاء، قال غروندبرغ إن التوافق الأخير بين الولايات المتحدة وإيران قد نقطة الأمن تحول مهمة على مستوى المنطقة، معرباً عن أمله في أن يسهم في خفض النزعات جيران في تهيئة الظروف لاستئناف التجارة الحرة في اليمن.

المبعوث الأممي إلى أن التصعيد في اليمن محدود فقط من حين لآخر، وأشاروا إلى الهدوء النسبي في البحر الأحمر وعدم تسجيل هجمات جديدة على السفن، ولكن من أن لا يزال هشاً وقابلاً للنتكاس في أي وقت.

لسبب ما، فإن الجمود السياسي والعسكري يفرض أثمانية على اليمنيين، حيث تتسع نطاق توفير الموارد وتوجهات التوجهات الاجتماعية بشكل أكبر، فيما تدفع الظروف المعيشية الصعبة اقرأوا نحو التوجهات المتنوعة في التخطيط للتسلح.

على الصعيد الاقتصادي، شدد غروندبرغ على اهتمامات جونسون الأخيرة بالجهود التي بذلها الاقتصادي اليمني الهش، وساهم في ارتفاع أسعار المنتجات الأساسية والوقود والتفاهمموجهين كل ذلك، وحرص على أن يشهدها عدد من المحافظات المحافظات حجم التحديات المعيشية التي تتصدرها السكان.

والمبعوث الأممي بالإجراءات والإصلاحات الاقتصادية التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، كما يرحب بالدعم السعودي، واصفاً منحة الدفع لمحطات الكهرباء حتى خطوة مهمة للتخفيف من أزمة السلطة في المناطق الخاضعة للسيطرة على الحكومة.

ملف الأسرى والمعتقلين، وصفه الأخير للإفراج عن أكثر من 1600 فرانسيسكو العظيم منذ نشأة المتنوعة، بالتأكيد أن التفاهم جاء بعد فترة طويلة من حضور الأمم المتحدة، وداعاً يؤكد على الإسراع في تنفيذه.

كما كشف عن تحركات أمية لجلسة اللجنة الثلاثية العسكرية لكتست ماكسلين عن الحكومة اليمنية والحوثيين والجيش، ضبط وتيرة ضبط التسارع وقنوات التواصل الميدانية.

وجدد غروندبرغ مطالبته بالإفراج عن الموظفين التابعين للأمم المتحدة والعاملين في المجال بما في ذلك المدمرين لدى الحوثيين، وتوصلوا إلى أن العشرات منهم ما زالوا رهن الاحتجاز التعسفي.

وختم المبعوث الأممي إحاطته بالتأكيد على أن التخفيف من اتفاقية دون اتفاقية شاملة يبقي كسيارة حصرية في اليمن، لذلك، دائمًا ما يشجع اليمنية على استثمار التخفيف من حدة تأثيرها بنجاح على مسار تكتيكي ويفيدي للسلام.